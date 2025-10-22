AmCham Panamá y SENACYT lideran misión comercial a Silicon Valley

Empresas & Management

La misión tiene como objetivo abrir un puente directo entre Panamá y uno de los ecosistemas de innovación más influyentes del mundo, para impulsar la cooperación tecnológica, generar alianzas de alto valor e integrar al país en nuevas cadenas de valor globales.

Por revistaeyn.com La Cámara Americana de Comercio de Panamá (AmCham Panamá), en alianza estratégica con la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), anunció la realización de una misión comercial a Silicon Valley (Californi­a, Estados Unidos) los días 28 y 29 de octubre de 2025. La misión tiene como objetivo abrir un puente directo entre Panamá y uno de los ecosistemas de innovación más influyentes del mundo, para impulsar la cooperación tecnológica, generar alianzas de alto valor e integrar al país en nuevas cadenas de valor globales.

Silicon Valley reúne un ecosistema único de compañías de tecnología, capital de riesgo, universidades, aceleradoras y emprendimientos que han definido muchas de las principales dinámicas de innovación global. Durante la misión la delegación panameña podrá visitar empresas de clase mundial como Ericsson, Dell Technologies, AMD, Microsoft, KPMG y Anthropic, para conocer sus modelos de negocio disruptivos, sus procesos de innovación y sus experiencias en escalamiento global. La agenda incluye un evento especial “Doing Science in Panama” donde se mostrará la capacidad científica y tecnológica de Panamá como un destino atractivo de inversión, desarrollo e innovación aplicada. También se identificarán oportunidades concretas de colaboración, transferencia de conocimiento, inversión en I+D y generación de sinergias que permitan a Panamá pasar de receptor de tecnología a socio activo en la cadena global de innovación. Niurka Montero, Presidenta de AmCham Panamá, comentó: “A través de esta misión a Silicon Valley, Panamá da un salto estratégico: no solo se trata de importar conocimiento, sino de exportar innovación, de posicionar nuestro país como socio tecnológico de primer orden, y de articular un ecosistema donde ciencia, empresa y academia trabajen juntos para transformar nuestra competitividad regional”.