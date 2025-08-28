Movate se expande en Costa Rica con centro de última generación

Por revistaeyn.com

Movate, la empresa enfocada en tecnología digital y servicios de tecnologías de la información ( TI), suma a sus operaciones un nuevo centro de última generación en el campus Ultrapark-LAG, en Heredia, Costa Rica.

Esta nueva inversión, que generará 300 empleos especializados antes de finalizar 2025, refuerza el papel estratégico de Costa Rica como centro de crecimiento para las operaciones en las Américas y fortalecerá su capacidad para ofrecer soluciones transformadoras lideradas por inteligencia artificial (IA) a clientes en todo el mundo.

Al igual que los demás centros de Movate, la nueva operación aprovechará el amplio talento humano de Costa Rica, su sólida infraestructura y su favorable zona horaria para operaciones globales.

Sunil Mittal, CEO de Movate, afirmó: “ Costa Rica ha sido una piedra fundamental de nuestro recorrido por más de una década, y esta expansión refleja nuestra confianza en el potencial de la región y nuestro compromiso con las comunidades locales, al mismo tiempo que garantizamos un soporte de clase mundial para nuestros clientes a nivel global".