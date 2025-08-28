Movate se expande en Costa Rica con centro de última generación

Por revistaeyn.com
Movate, la empresa enfocada en tecnología digital y servicios de tecnologías de la información ( TI), suma a sus operaciones un nuevo centro de última generación en el campus Ultrapark-LAG, en Heredia, Costa Rica.
Esta nueva inversión, que generará 300 empleos especializados antes de finalizar 2025, refuerza el papel estratégico de Costa Rica como centro de crecimiento para las operaciones en las Américas y fortalecerá su capacidad para ofrecer soluciones transformadoras lideradas por inteligencia artificial (IA) a clientes en todo el mundo.
Al igual que los demás centros de Movate, la nueva operación aprovechará el amplio talento humano de Costa Rica, su sólida infraestructura y su favorable zona horaria para operaciones globales.
Sunil Mittal, CEO de Movate, afirmó: “ Costa Rica ha sido una piedra fundamental de nuestro recorrido por más de una década, y esta expansión refleja nuestra confianza en el potencial de la región y nuestro compromiso con las comunidades locales, al mismo tiempo que garantizamos un soporte de clase mundial para nuestros clientes a nivel global".
Este centro funcionará como un hub nearshore para empresas globales, ofreciendo servicios avanzados de aceleración de ingresos impulsados por inteligencia artificial y soporte multilingüe en inglés, español, portugués, francés y alemán. Asimismo, impulsará la innovación en áreas como ventas potenciadas por IA autónoma, analítica predictiva y optimización del “viaje” del cliente”.
A lo largo de los años, Movate ha expandido de forma continua sus operaciones en Costa Rica, y solo en 2024, aumentó su fuerza laboral en un 40%. En el presente, la compañía emplea a más de 1.500 profesionales en el país y espera cerrar el año con 1.800 colaboradores.
"Al integrar la IA en el corazón de nuestras operaciones, fortalecemos nuestra capacidad de escalar soluciones transformadoras, acelerar la adopción digital y ofrecer experiencias hiperpersonalizadas y predictivas a empresas globales. Agradecemos profundamente el apoyo del gobierno e instituciones de Costa Rica que han hecho posible este crecimiento”, añadió su CEO.
Por su parte, Manuel Tovar, ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, apuntó que “esta nueva inversión fortalece nuestro posicionamiento como hub digital y tecnológico en la región, y refleja cómo Costa Rica sigue atrayendo inversión de calidad, de diversos orígenes, que impulsa el crecimiento económico sostenible y genera oportunidades para nuestra gente”.
“Costa Rica es reconocida globalmente por su talento humano, y esa es la razón por la cual empresas como Movate siguen apostando por nuestro país. La complejidad de los procesos que hoy se desarrollan desde nuestro territorio -con servicios especializados, soporte multilingüe e innovación con inteligencia artificial- evidencia que avanzamos hacia cadenas de valor cada vez más sofisticadas”, agregó Laura López, gerente general de PROCOMER.