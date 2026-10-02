American Airlines permitirá a clientes reservar combinando de efectivo y millas

American informó que los clientes verán una barra deslizante que les permitirá combinar las millas del programa AAdvantage con dinero en efectivo para pagar sus boletos al momento de finalizar la compra.

American Airlines se suma a las aerolíneas que permiten a sus clientes reservar vuelos combinando efectivo y millas, en lo que representa el más reciente cambio de la compañía mientras busca fortalecer su lucrativo programa de fidelidad.

Esta opción podría ser útil para los pasajeros que no cuentan con suficientes millas para cubrir el costo total del boleto y buscan reducir parte del pago en efectivo.

Otras aerolíneas, entre ellas las principales rivales de American, United Airlines y Delta Air Lines, ya permiten a sus clientes combinar millas de viajero frecuente con efectivo.

Por ejemplo, un boleto de ida de United desde su centro de operaciones en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, en Nueva Jersey, hacia París durante la primera semana de noviembre tenía un precio de 40,000 millas United MileagePlus más US$5.60 en impuestos, US$428.50 en efectivo, o US$369 más 6,000 millas.

La barra deslizante que American planea implementar en los próximos días ofrecerá a los clientes la posibilidad de utilizar una mayor cantidad de millas a cambio de obtener un descuento más amplio en el precio del boleto.

La actualización de esta herramienta de American se produce mientras las aerolíneas intensifican su competencia por atraer a los pasajeros de mayor gasto, con nuevas salas VIP en los aeropuertos, cabinas premium más amplias y servicios de conexión Wi-Fi durante los vuelos.

Con información de CNBC