JetBlue Airways actualiza su estructura tarifaria por alzas de combustibles

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Aunque JetBlue ya había ofrecido opciones tarifarias escalonadas en el pasado, la aerolínea explicó que esta renovación busca preparar a los viajeros para el lanzamiento de BlueFirst, su nueva experiencia de primera clase.

Por revistaeyn.com JetBlue Airways anunció una renovación de sus opciones tarifarias, con el objetivo de ofrecer a los clientes mayor flexibilidad para elegir asientos, así como distintas alternativas para cambios y reembolsos, en un momento en que las aerolíneas dependen cada vez más de la segmentación de tarifas para aumentar sus ingresos y compensar el incremento de los costos. La aerolínea, con sede en Nueva York y que presentará sus resultados del segundo trimestre antes de la apertura de los mercados este martes, indicó que la actualización comenzará a implementarse en los próximos días. La capacidad de elección del cliente y la segmentación tarifaria se han convertido en factores clave para el desempeño de los ingresos, mientras que la volatilidad en los precios del combustible sigue siendo uno de los principales riesgos para el sector.

"Los clientes podrán reservar la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Primero elegirán la experiencia a bordo y luego la opción de tarifa, según sus preferencias en cuanto a selección de asientos y condiciones de reembolso", afirmó el presidente de JetBlue, Marty St. George, en un comunicado. Los inversionistas estarán atentos a qué tan efectiva fue JetBlue para compensar el aumento de los costos del combustible mediante tarifas aéreas más altas durante el segundo trimestre. Otras aerolíneas, como United Airlines, Delta Air Lines y Alaska Airlines, informaron haber incrementado sus ingresos gracias a aumentos en las tarifas. "Ahora que ya hemos visto a varias aerolíneas hablar de ello, todas tendrán que reflejarlo. Si no lo hacen, podría haber un problema", señaló Peter Trombetta, vicepresidente de finanzas corporativas de Moody’s Ratings. "El lado de los ingresos es importante. Sabemos que los costos serán más altos". Las aerolíneas elevaron sus tarifas esta primavera para compensar el incremento en los precios del combustible para aviones provocado por la guerra con Irán, pero esos aumentos —que promediaron alrededor del 20 %— no han sido suficientes para cubrir por completo el impacto. El precio al contado del combustible para aviación en Estados Unidos alcanzó los US$3,67 por galón al 24 de julio. No obstante, sigue muy por debajo del máximo registrado a principios de abril, cuando rondó los US$4,88 por galón.