Aerolineas apuestan por el segmento premium para mejorar su rentabilidad

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Los pasajeros premium generaron cerca de la mitad de los ingresos por boletos de American durante el segundo trimestre, pese a representar alrededor del 30 % de sus asientos.

Por revistaeyn.com American Airlines añadirá más asientos premium a sus aviones Boeing 777-300ER utilizados en rutas de larga distancia, mientras las aerolíneas estadounidenses intensifican su apuesta por los viajeros con mayor capacidad de gasto. La aerolínea también está eliminando gradualmente la primera clase en estos aviones, al tiempo que incrementará el número de asientos de clase ejecutiva.

La compañía estadounidense, que está ampliando su oferta premium para mejorar su rentabilidad, informó que el primer avión reacondicionado comenzará a operar comercialmente este miércoles en la ruta entre Nueva York y Buenos Aires. American espera completar las mejoras de sus 20 Boeing 777-300ER en algún momento de 2027. Los aviones renovados contarán con 144 asientos premium, frente a los 116 de la configuración actual, por lo que su participación sobre el total aumentará aproximadamente del 38% al 44%. Esto incluye 70 asientos de clase ejecutiva Flagship Suite, equipados con puertas para mayor privacidad; 44 asientos de Premium Economy y 30 asientos de Main Cabin Extra, la categoría económica de American que ofrece mayor espacio para las piernas. Entre las tres grandes aerolíneas estadounidenses de red, American es la única que ofrece una cabina internacional independiente de primera clase. Delta Air Lines integró sus cabinas internacionales de primera clase y clase ejecutiva a partir de finales de 1998, mientras que United Airlines dejó de vender primera clase internacional en 2018, cuando comenzó a transformar su flota de larga distancia para operar con su clase ejecutiva Polaris.

Estrategia se extiende

Los pasajeros premium generaron cerca de la mitad de los ingresos por boletos de American durante el segundo trimestre, pese a representar alrededor del 30 % de sus asientos. La aerolínea señaló el mes pasado que la proporción de asientos premium en sus vuelos de fuselaje estrecho aumentará a cerca del 40 % en los próximos años, frente al aproximadamente 25 % actual. La decisión de American forma parte de una estrategia más amplia de las aerolíneas estadounidenses para captar una mayor demanda de viajes premium. En algunas de las mayores compañías aéreas, los ingresos provenientes de productos de mayor categoría están creciendo más rápido que los generados por servicios más sensibles al precio.