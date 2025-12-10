Avianca y Aerolíneas Argentinas anuncian acuerdo para compartir vuelos

Empresas & Management

Con el nuevo acuerdo, enmarcado en el memorando de entendimiento firmado en octubre de 2023 entre Aerolíneas Argentinas y el Grupo Abra, Avianca tendrá acceso comercial a rutas desde Buenos Aires hacia varias ciudades argentinas.

Por Agencia EFE El Grupo Abra, al que pertenece la aerolínea colombiana Avianca, y la estatal Aerolíneas Argentinas anunciaron un nuevo acuerdo de código compartido que les permitirá comercializar los mismos vuelos y reforzar la conectividad aérea entre los dos países. El nuevo acuerdo amplía el que Aerolíneas Argentinas mantiene desde 2014 con la brasileña GOL, también integrante del Grupo Abra, e incorpora nueve ciudades en Colombia y 12 en Argentina, además de extender el acuerdo de interlínea para acceder a 30 nuevos destinos en el Caribe, Centro y Suramérica, según informó Avianca en un comunicado.

"Con esta iniciativa, los pasajeros de Avianca y Aerolíneas Argentinas podrán volar más fácil al tener un solo tiquete entre ambas aerolíneas, realizar un único check-in, y disfrutar de conexiones más ágiles y eficientes entre múltiples destinos en Colombia, Argentina y otros países de la región", sostuvo la aerolínea. Con el nuevo acuerdo, enmarcado en el memorando de entendimiento firmado en octubre de 2023 entre Aerolíneas Argentinas y el Grupo Abra, Avianca tendrá acceso comercial a rutas desde Buenos Aires hacia las ciudades argentinas de Bahía Blanca, Bariloche, Comodoro Rivadavia, El Calafate, Mar del Plata, Mendoza, Neuquén, Rosario, Ushuaia, Iguazú, Salta y Tucumán. Por su parte, Aerolíneas Argentinas incorporará nueve destinos colombianos conectados desde Bogotá, entre ellos San Andrés, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Medellín, Pereira y Santa Marta. Con la nueva alianza, que aún debe obtener las autorizaciones necesarias para su implementación total, el acuerdo existente se ampliará para sumar 18 destinos en Argentina y Brasil, operados por Aerolíneas Argentinas, y 12 destinos en Centro y Suramérica, operados por Avianca.