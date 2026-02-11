Aerolínea Volaris descarta vuelos a Cuba y refuerza rutas internacionales

Por Agencia EFE

Volaris, la principal aerolínea mexicana de ultra bajo costo, indicó que Cuba no forma parte de sus rutas internacionales y remarcó que opera vuelos en México, Estados Unidos, Centro y Suramérica.

La postura de la firma se emite tras la crisis por la falta de combustible de aviación en los aeropuertos de Cuba, escenario ante el cual otras aerolíneas mexicanas que vuelan a aquel país señalaron que operan con normalidad y mantenían sus viajes hacia la isla.