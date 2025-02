Amor en la oficina: más de la mitad de los panameños se enamoró en su lugar de trabajo

Además, el 80 % de quienes vivieron esta experiencia afirma que sus sentimientos fueron correspondidos, frente a un 20 % que asegura que no fue así.

Además, el 23 % de las personas que mantuvieron una relación amorosa en el trabajo experimentó inconvenientes relacionados. Las principales problemáticas fueron que los directivos no avalan las relaciones amorosas en su trabajo (42 %); rumores o comentarios entre pares (25 %); dificultad para separar lo personal de lo profesional (9 %); discriminación o trato desigual (8%); problemas de comunicación (8 %) y falta de concentración (8 %).

Respecto a la posición de las organizaciones frente a las relaciones amorosas entre sus integrantes; el 38% indica que estas relaciones están prohibidas; el 31 % de los talentos señala que no existe una política formal al respecto en su trabajo; el 13 % menciona la existencia de un protocolo específico; un 10 % indica que las relaciones amorosas entre integrantes del mismo equipo están prohibidas; un 6 % afirma que deben informarse a Recursos Humanos y un 2 % señala que las relaciones entre supervisores y subalternos están prohibidas.

En cuanto a su percepción personal, el 43 % de los talentos considera que las relaciones amorosas en el trabajo son aceptables siempre que se mantengan fuera del ámbito laboral y no interfieran con el desempeño, el 23 % las ve mal, ya que estos vínculos pueden causar conflictos, distracciones o problemas, el 14 % las aprueba solo si no involucran relaciones de poder, como las que se dan entre líderes y sus equipos, el 11 % opina que son completamente válidas, ya que cada persona es libre de enamorarse o vincularse con quien desee y el 9 % considera que están bien mientras una de las personas no salga beneficiada o perjudicada por el vínculo.