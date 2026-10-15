Anthropic eleva ingresos 45% en tercer trimestre antes de salida a bolsa, según reportes

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La compañía, desarrolladora del asistente Claude, reunió a inversores en sus oficinas de San Francisco para presentarles el estado de sus negocios y preparar su futura oferta pública de acciones, de acuerdo con el diario, que cita a fuentes propias.

Por Agencia EFE La empresa de inteligencia artificial (IA) Anthropic elevó sus ingresos un 45 % en el tercer trimestre, hasta los US$16.800 millones, mientras prepara su salida a bolsa en Estados Unidos, prevista para noviembre, según The Wall Street Journal (WSJ). La compañía, desarrolladora del asistente Claude, reunió a inversores en sus oficinas de San Francisco para presentarles el estado de sus negocios y preparar su futura oferta pública de acciones, de acuerdo con el diario, que cita a fuentes propias.

Anthropic elevó sus ingresos hasta los US$16.800 millones en el tercer trimestre frente a los US$11.600 millones del segundo trimestre y los algo menos de US$5.000 millones del primero, detalla WSJ. El medio agrega que su posible salida a Wall Street podría captar hasta US$100.000 millones y situar la valoración de la compañía en torno a los dos billones de dólares. El pasado verano, Anthropic presentó de forma confidencial un borrador de su solicitud de registro ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), un paso preliminar para cotizar en los parqués. La empresa compite con OpenAI, creadora de ChatGPT, que también prepara su salida a Bolsa, aunque ha indicado que no prevé hacerlo hasta 2027. Ambas compañías afrontan una creciente competencia en el sector de la IA, incluidos modelos de menor coste desarrollados en China.