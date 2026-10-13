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Qué habilidades humanas aún son irreemplazables en la era de la IA

Pensar un producto o servicio se puede hacer con una herramienta de IA, pero seguramente será la mirada humana la que termine de evaluar cuán preparado esté el mercado para recibirlo, señala ManpowerGroup.

Por revistaeyn.com La conversación sobre inteligencia artificial (IA) en el mundo laboral suele concentrarse en qué tareas puede automatizar, qué puestos cambiarán o qué nuevas competencias deberán incorporar los profesionales. Sin embargo, hay otra pregunta que empieza a ganar relevancia: ¿qué capacidades humanas se vuelven más importantes a medida que la tecnología avanza?

Según ManpowerGroup, la respuesta no pasa por competir con la IA en aquello que hace mejor (como procesar grandes volúmenes de información, identificar patrones o ejecutar tareas de manera rápida y repetitiva), sino en las situaciones donde el diferencial humano aparece: interpretar contextos, comprender a otras personas, tomar decisiones con información incompleta y asumir responsabilidades. En este sentido, una de las habilidades más difíciles de trasladar a una tecnología es la capacidad de comprender genuinamente lo que otra persona está viviendo: la empatía. "¿Qué significa esto? No hablamos solo de escuchar al otro, sino de poder interpretar emociones, detectar preocupaciones que no siempre se expresan y adaptar la forma de comunicarse según cada situación", indica ManpowerGroup. Este skill tiene relevancia en roles de liderazgo, atención al cliente, gestión de personas y trabajo en equipo. Una herramienta puede analizar una encuesta de clima o identificar patrones en determinados indicadores, pero transformar esa información en una conversación adecuada requiere sensibilidad y contexto. El pensamiento crítico permite cuestionar resultados, identificar sesgos, contrastar fuentes y evaluar las consecuencias de una decisión antes de implementarla. También implica reconocer cuándo una respuesta aparentemente correcta no resulta adecuada para un contexto determinado.