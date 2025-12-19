IA generaría más de US$370.000 millones anuales en beneficios para banca minorista en 2030

Finanzas

Los bancos “AI-First” se diferenciarán por ofrecer experiencias altamente personalizadas, integrar servicios financieros de forma casi invisible en la vida digital de los clientes y operar con procesos cada vez más autónomos.

Por revistaeyn.com La banca minorista se encuentra ante una de las transformaciones más profundas de su historia reciente. De acuerdo con un nuevo análisis del Boston Consulting Group (BCG), la adopción masiva de inteligencia artificial (IA) podría añadir hasta US$370.000 millones anuales en beneficios adicionales hacia 2030, en un contexto marcado por la presión sobre los márgenes, el aumento de costos y una competencia cada vez más agresiva. El estudio, titulado From Branches to Bots: Will AI Transform Retail Banking, plantea que el impacto de la IA va mucho más allá de la automatización y el ahorro operativo. Según BCG, la tecnología tiene el potencial de rediseñar por completo el modelo de negocio de la banca minorista, siempre que las instituciones den el salto desde proyectos piloto aislados hacia una estrategia integral centrada en la inteligencia artificial, conocida como enfoque “AI-First”.

Aunque el sector financiero se percibe a sí mismo como relativamente avanzado en el uso de IA —solo por detrás de industrias como software y telecomunicaciones—, el informe advierte que el ritmo de crecimiento comienza a perder fuerza. Los ingresos globales de la banca minorista crecieron en promedio 7.2% anual entre 2019 y 2024, pero se prevé una desaceleración a 4.2% hacia 2029. En América Latina, la volatilidad macroeconómica, la inflación y la irrupción de los neobancos —con Brasil como punta de lanza— han redefinido el panorama, impulsando una mayor bancarización con tasas de crecimiento estimadas entre 5 % y 6 %. Uno de los hallazgos más relevantes del reporte es el rápido ascenso de la llamada IA agéntica. Estos sistemas autónomos, que combinan capacidades generativas y predictivas, ya están ejecutando procesos completos en áreas como atención al cliente, cumplimiento regulatorio y gestión del riesgo. Su impacto es tangible: en cobranzas, por ejemplo, han permitido reducir costos entre 30% y 40%, alterando de forma significativa la estructura económica del negocio.