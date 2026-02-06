Empresas & Management

Por qué la IA legal de Anthropic inquieta al software jurídico y redefine el trabajo de los abogados

El lanzamiento de una herramienta de IA enfocada en flujos de trabajo legales puso bajo presión a las acciones de gigantes como Thomson Reuters y RELX. Qué ofrece la nueva IA de Anthropic, por qué inquieta a la industria del software legal y cómo puede transformar el trabajo de abogados y firmas profesionales.

Por revistaeyn.com El último movimiento de Anthropic marcó un punto de inflexión para el ecosistema de legal tech y encendió alertas tanto en los mercados como en los estudios jurídicos. La compañía —conocida hasta ahora principalmente como desarrolladora de modelos de lenguaje de frontera— presentó una herramienta de inteligencia artificial enfocada en flujos de trabajo legales, integrada a través de un plug-in en GitHub y vinculada a su ecosistema Claude. La reacción fue inmediata. Las acciones de empresas históricas del software legal y los servicios de información profesional quedaron bajo presión, reflejando un temor creciente: que la IA deje de ser solo una capa de asistencia y empiece a redefinir tareas centrales del trabajo jurídico.

Para qué sirve la nueva IA legal de Anthropic

A diferencia de los asistentes conversacionales genéricos, la propuesta de Anthropic apunta a la ejecución de tareas legales concretas y repetibles. La herramienta puede configurarse para flujos como:

-revisión y análisis de contratos,

-clasificación y triage de acuerdos de confidencialidad (NDA),

-detección de riesgos y procesos de cumplimiento normativo,

-preparación de informes legales y respuestas predefinidas.

Anthropic fue explícita en un punto clave: la herramienta no brinda asesoramiento legal, sino que actúa como un sistema de apoyo operativo. Sin embargo, para el mercado, la distinción es menos relevante que el impacto práctico: muchas de estas tareas constituyen hoy el núcleo de los productos de software legal y una parte significativa de las horas facturables de los profesionales.

La señal que inquietó a los mercados

Tras el anuncio, las acciones de RELX —matriz de LexisNexis— y Thomson Reuters registraron caídas abruptas, reflejando la preocupación de los inversionistas ante un posible riesgo de sustitución. El mensaje implícito fue que la amenaza no proviene de un nuevo “chat legal”, sino de una IA que se posiciona directamente en la capa de aplicación, donde se monetiza la demanda. Desde la óptica del mercado, el movimiento de Anthropic representa algo más profundo: el paso desde modelos de lenguaje hacia productos que ejecutan flujos de trabajo completos, potencialmente capaces de presionar modelos de negocio basados en licencias por usuario, consumo incremental y precios premium justificados por ahorro de tiempo y reducción de riesgos.

Legal tech ante un nuevo paradigma

Durante décadas, el software legal estuvo dominado por pocos actores con ventajas estructurales claras: bases de datos propietarias, citabilidad, control de versiones, trazabilidad, estándares de cumplimiento y altos costos de cambio para los clientes. La irrupción de la IA no elimina automáticamente esos “fosos”, pero sí reconfigura la distribución del valor.

La pregunta que empieza a imponerse es: qué funciones pueden volverse comoditizadas y cuáles seguirán requiriendo plataformas especializadas, gobernanza robusta y garantías regulatorias. En este contexto, los inversionistas comienzan a mirar indicadores más finos: retención de clientes, presión en las renovaciones de contratos, capacidad de upsell (técnica de ventas que consiste en incentivar a un cliente a adquirir una versión más avanzada) de módulos de IA y señales de migración hacia soluciones alternativas.

El impacto en los profesionales

Para los abogados y las firmas, el desafío es doble. Por un lado, la IA promete aumentar la productividad, reducir tiempos en tareas de bajo valor agregado y acelerar procesos internos. Por otro, plantea una tensión directa sobre ciertos modelos de facturación y sobre el rol del profesional junior, tradicionalmente encargado de revisión documental y tareas repetitivas. La industria parece dividirse entre dos enfoques. Los incumbentes defienden la superioridad de herramientas basadas en contenido editorial curado y menor riesgo de errores críticos. En el extremo opuesto, startups y nuevos jugadores apuestan a que los abogados aceptarán gestionar mayores riesgos a cambio de velocidad, flexibilidad y asistentes que funcionen como verdaderos copilotos legales.

