Productos Alimenticios DIANA prepara expansión con una inversión de US$34 millones

El proyecto contempla la generación de más de 200 nuevos empleos y es el primero en obtener la calificación de inversor por parte de INVEST El Salvador, en el marco de la Ley para el Fomento de la Expansión de las Inversiones.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com Productos Alimenticios DIANA anunció que es la primera empresa salvadoreña en obtener la calificación de inversor por parte de INVEST El Salvador, en el marco de la Ley para el Fomento de la Expansión de las Inversiones. El proyecto contempla una inversión aproximada de US$34 millones y la generación de más de 200 nuevos empleos, fortaleciendo la capacidad productiva del sector alimenticio.

"Este reconocimiento respalda una decisión estratégica que hemos tomado con convicción: seguir siendo parte importante del crecimiento de El Salvador. Nuestro plan de inversiones en El Salvador nos permitirá ser más productivos, más eficientes y más competitivos, generando mayor impacto económico y social", señaló la empresa en un posteo de LinkedIn.



Rodrigo Ayala, presidente de Invest El Salvador, destacó que un mes después de la entrada en vigencia de la Ley, se aprobó la primera pre calificación de proyecto de expansión a Productos Alimenticios DIANA.