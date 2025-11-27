Arcos Dorados Panamá inauguró su primer McDonald’s con el concepto 'Luna'

Empresas & Management

El concepto Luna —presente en Corea del Sur, Reino Unido y ahora Panamá— es la apuesta de innovación de la franquicia en materia de diseño, eficiencia y reducción de impacto ambiental.

Por revistaeyn.com Arcos Dorados Panamá, franquicia maestra de la marca McDonald’s en Latinoamérica y el Caribe, celebró la inauguración oficial del primer McDonald’s con el concepto “Luna” en el continente americano y el tercero en el mundo. Con esta apertura, la empresa celebra la apertura de su restaurante #84 en Panamá, ubicado en Marbella, que además se convierte en el primer flagship de la marca en el país.

El nuevo McDonald’s Luna no solo expande la presencia de la marca en Panamá, sino que también genera 48 nuevos empleos y es la primera empresa privada que expande su compromiso al proyecto de recuperación de aceras. “Siento un profundo orgullo por liderar la apertura de este primer flagship en Panamá y sobre todo que sea una apuesta ganadora que destaca al ser solo el tercer McDonald’s en el mundo de este estilo. Con este hito buscamos reafirmar nuestro compromiso con transformar la experiencia de nuestros clientes, orientado a ser cada vez más eficientes, ambientalmente responsables y un respaldo a la comunidad” Expresó Loney Armijo, Managing Director de Arcos Dorados Panamá. El edificio incorpora un conjunto de tecnologías y prácticas que buscan disminuir la huella ambiental del restaurante desde su primer día de operación, dentro de las iniciativas sustentables que son aplicadas en el McDonald’s Marbella se destacan: luces, aires acondicionados y sistemas de ahorro energético, recuperación de agua para reutilización en baños, recuperación de gases refrigerantes, reciclaje de aceite utilizado en cocina, y la incorporación de materiales reciclados en la construcción y en el mobiliario, entre otros.