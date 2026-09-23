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Área de construcción en Costa Rica crece 12,1 % durante el primer semestre

Entre enero y junio se contabilizaron 21.517 obras de construcción en Costa Rica, un aumento interanual de 2,4 %, superior al crecimiento de 0,6 % registrado durante el primer semestre de 2025

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La construcción en Costa Rica mostró un mayor dinamismo durante el primer semestre de 2026, con un crecimiento de 12,1% en el área registrada para construcciones y ampliaciones respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos preliminares de las Estadísticas de la Construcción del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Entre enero y junio de 2026 se contabilizaron 21.517 obras de construcción, un aumento interanual de 2,4 %, superior al crecimiento de 0,6 % registrado durante el primer semestre de 2025. El comportamiento evidencia una aceleración de la actividad constructiva en el país.

El incremento del área construida estuvo impulsado principalmente por las obras nuevas no residenciales, entre ellas bodegas y locales comerciales. Este segmento aportó un aumento de 193.350 metros cuadrados, convirtiéndose en uno de los principales motores del crecimiento registrado durante el semestre. El avance tuvo una importante concentración territorial. San José registró un incremento de 74.187 metros cuadrados, mientras que Puntarenas sumó 49.724 metros cuadrados y Alajuela otros 46.450 metros cuadrados en este tipo de construcciones. El comportamiento de los permisos también muestra cambios en la composición de la actividad. El número total de obras creció 2,4 %, explicado principalmente por un aumento de 28,4 % en las reparaciones y de 28,9 % en otros tipos de permisos, que incluyen demoliciones y movimientos de tierra.

Más viviendas, pero de menor tamaño

Este escenario contrasta con lo ocurrido durante el primer semestre de 2025, cuando el crecimiento de las obras estuvo concentrado principalmente en los proyectos nuevos de construcción. El sector residencial también presentó un incremento durante los primeros seis meses del año. El INEC contabilizó 14.831 viviendas nuevas con permiso de construcción aprobado, lo que representa 2.032 unidades adicionales, equivalentes a un crecimiento de 15,9% frente al mismo periodo de 2025.