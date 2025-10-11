AstraZeneca acuerda con Trump reducir precios de medicamentos en EEUU

POR EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que la farmacéutica británica AstraZeneca podrá ofrecer sus medicamentos a Medicaid, el programa de seguro médico para personas de bajos ingresos en EE.UU., a precios similares a los que ofrece en otros países desarrollados.

El acuerdo, anunciado en la Casa Blanca, tiene como objetivo bajar "drásticamente" los precios de los medicamentos y equipararlos a los de otros países, de acuerdo con Trump.

Según el presidente, este acuerdo permitirá reducir drásticamente los costos para "los contribuyentes estadounidenses".