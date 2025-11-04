Costa Rica cuenta con nueva ruta aérea para viajar a Chicago

Empresas & Management

El servicio estacional entre Costa Rica y Chicago operará diariamente hasta el 6 de abril de 2026, en Boeing 737 con capacidad para 172 pasajeros, incluyendo 16 asientos de clase ejecutiva.

Por revistaeyn.com American Airlines inauguró un nuevo servicio de temporada desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Costa Rica, al Aeropuerto Internacional O’Hare, de Chicago, Estados Unidos. Esta nueva ruta complementará las operaciones de la aerolínea en Costa Rica, con la cual se incluirán hasta 99 vuelos semanales en temporada alta a seis centros de conexiones en Estados Unidos, incluyendo Dallas Fort Worth, Miami, Charlotte, Nueva York, Filadelfia y Chicago.

“En American Airlines nos enorgullece y entusiasma lanzar el servicio diario entre San José y Chicago, mientras continuamos expandiendo nuestra operación en la capital del país”, dijo Rafael Sánchez, Gerente Regional de Operaciones para Centroamérica y el Caribe Occidental. Con esta nueva ruta, los clientes podrán conectar con el hub en Chicago, con más de 465 vuelos diarios a más de 160 destinos. “La inauguración de esta nueva ruta con American Airlines refuerza el papel del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría como un punto estratégico para la conectividad aérea del país. Chicago es un mercado clave tanto para el turismo como para los viajes de negocios, y contar con esta conexión directa permitirá seguir impulsando la llegada de visitantes y fortalecer el intercambio entre ambas naciones”, comentó Ricardo Hernández, Director Ejecutivo de AERIS, gestor del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.