Desarrollan nuevo parque de bodegas en Guatemala con inversión de US$8 millones

Por revistaeyn.com
Idea Central, desarrolladora guatemalteca con 26 años de trayectoria y mas de 40 proyectos desarrollados, expande horizontes con la presentación de su parque industrial Vistas El Alto.
El proyecto Vistas El Alto consta de 36 bodegas, con un metraje adecuado para industrias que requieren áreas de distribución de 280 m² a 380 m². La inversión total que realiza Idea Central en este parque industrial asciende a US$8 millones.
El desarrollo logístico está ubicado en el kilómetro 33 de la Carretera Panamericana CA-1 o Carretera a El Salvador, en Guatemala, una de las rutas de mayor dinamismo comercial y empresarial en la región.
La ubicación de Vistas El Alto ofrece acceso rápido a los principales corredores logísticos del país, con conexión directa hacia la ciudad de Guatemala y la frontera con El Salvador.
“Guatemala y El Salvador son socios comerciales naturales. Nuestros vínculos económicos, culturales y de negocios han crecido de manera consistente durante las últimas décadas. Con Vistas El Alto, brindamos una oportunidad real para potenciar esa integración y facilitar operaciones más eficientes, cercanas y competitivas”, destacó Manola Flores, gerente comercial de Idea Central.