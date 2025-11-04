Empresas & Management

Desarrollan nuevo parque de bodegas en Guatemala con inversión de US$8 millones

El proyecto Vistas El Alto, de Idea Central, consta de 36 bodegas, con un metraje adecuado para industrias que requieren áreas de distribución de 280 m² a 380 m².

  • Desarrollan nuevo parque de bodegas en Guatemala con inversión de US$8 millones

    La inversión total que realiza Idea Central en este parque industrial asciende a US$8 millones. Foto de cortesía
2025-11-04

Por revistaeyn.com

Idea Central, desarrolladora guatemalteca con 26 años de trayectoria y mas de 40 proyectos desarrollados, expande horizontes con la presentación de su parque industrial Vistas El Alto.

El proyecto Vistas El Alto consta de 36 bodegas, con un metraje adecuado para industrias que requieren áreas de distribución de 280 m² a 380 m². La inversión total que realiza Idea Central en este parque industrial asciende a US$8 millones.

Las estrategias de Nestlé Centroamérica para recuperar el equivalente al 100% de los empaques plásticos

El desarrollo logístico está ubicado en el kilómetro 33 de la Carretera Panamericana CA-1 o Carretera a El Salvador, en Guatemala, una de las rutas de mayor dinamismo comercial y empresarial en la región.

La ubicación de Vistas El Alto ofrece acceso rápido a los principales corredores logísticos del país, con conexión directa hacia la ciudad de Guatemala y la frontera con El Salvador.

Kimberly-Clark acuerda compra de Kenvu (Tylenol) en operación valorada en US$48.700 millones

“Guatemala y El Salvador son socios comerciales naturales. Nuestros vínculos económicos, culturales y de negocios han crecido de manera consistente durante las últimas décadas. Con Vistas El Alto, brindamos una oportunidad real para potenciar esa integración y facilitar operaciones más eficientes, cercanas y competitivas”, destacó Manola Flores, gerente comercial de Idea Central.

Redacción web
revistaeyn.com
Redacción digital

Sitio web de la Revista Estrategia & Negocios. La puerta a la realidad centroamericana para el mundo.

Construcción
|
Empresas
|
Inversiones
|
Bodega
|
Logística
|
El Salvador
|
Guatemala
|

12 ejemplares al año por $75

SUSCRIBIRSE