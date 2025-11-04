Desarrollan nuevo parque de bodegas en Guatemala con inversión de US$8 millones

Por revistaeyn.com

Idea Central, desarrolladora guatemalteca con 26 años de trayectoria y mas de 40 proyectos desarrollados, expande horizontes con la presentación de su parque industrial Vistas El Alto.

El proyecto Vistas El Alto consta de 36 bodegas, con un metraje adecuado para industrias que requieren áreas de distribución de 280 m² a 380 m². La inversión total que realiza Idea Central en este parque industrial asciende a US$8 millones.