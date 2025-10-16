Grupo Abra ordena 50 aviones A320neo y cinco Airbus A350-900

Por revistaeyn.com
Grupo Abra, compañía holding que controla Avianca y Gol y es inversionista estratégico en Wamos Air, ha revelado un pedido adicional de 50 aviones A320neo y cinco A350-900, que anunciados en 2024 mediante un Memorándum de Entendimiento.
Con este anuncio, el número total de aviones de la Familia A320neo encargados por Grupo Abra asciende a 150, con una cartera de pedidos pendientes de entrega de 138. En la actualidad, más de 150 aviones Airbus están en servicio en las aerolíneas que componen Grupo Abra.
Airbus ha vendido más de 1.300 aviones en América Latina y el Caribe y tiene una cuota de mercado líder en aviones de pasajeros. Alrededor de 850 están en servicio en toda la región, con cerca de 470 en la cartera de pedidos. Desde 1994, Airbus ha conseguido el 75 % de los pedidos netos en la región.
El A350 es el avión de fuselaje ancho más moderno y eficiente del mundo y el líder de largo alcance en la categoría de 300-410 asientos, que vuela eficientemente en cualquier sector, desde rutas cortas hasta rutas ultra largas de hasta 9.700 nm.
Su diseño incluye tecnologías de vanguardia, aerodinámica, materiales ligeros y motores de última generación que, en conjunto, ofrecen una ventaja del 25 % en consumo de combustible, costos operativos y emisiones de CO₂, así como una reducción del ruido del 50 % en comparación con la generación anterior de aviones de la competencia.
La Familia A320neo incorpora las últimas tecnologías, incluyendo motores de nueva generación, Sharklets y elementos que mejoran la eficiencia de la cabina, lo que en conjunto permite un ahorro de combustible del 20% en comparación con los aviones de pasillo único de la generación anterior.
Avianca recibirá su primer A320neo con cabina Airspace en 2025. Este contará con un interior de vanguardia que prioriza la comodidad y el espacio. La nueva cabina cuenta con compartimentos de equipaje XL que ofrecen un 60 % más de espacio de almacenamiento superior.