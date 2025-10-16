Grupo Abra ordena 50 aviones A320neo y cinco Airbus A350-900

Empresas & Management

A finales de septiembre, Airbus había vendido más de 19.300 aviones y entregado más de 12,250 aviones de la Familia A320. Airbus también tiene una cartera de pedidos de 1.445 A350, de los cuales se han entregado 675.

Por revistaeyn.com Grupo Abra, compañía holding que controla Avianca y Gol y es inversionista estratégico en Wamos Air, ha revelado un pedido adicional de 50 aviones A320neo y cinco A350-900, que anunciados en 2024 mediante un Memorándum de Entendimiento. Con este anuncio, el número total de aviones de la Familia A320neo encargados por Grupo Abra asciende a 150, con una cartera de pedidos pendientes de entrega de 138. En la actualidad, más de 150 aviones Airbus están en servicio en las aerolíneas que componen Grupo Abra.

Airbus ha vendido más de 1.300 aviones en América Latina y el Caribe y tiene una cuota de mercado líder en aviones de pasajeros. Alrededor de 850 están en servicio en toda la región, con cerca de 470 en la cartera de pedidos. Desde 1994, Airbus ha conseguido el 75 % de los pedidos netos en la región. El A350 es el avión de fuselaje ancho más moderno y eficiente del mundo y el líder de largo alcance en la categoría de 300-410 asientos, que vuela eficientemente en cualquier sector, desde rutas cortas hasta rutas ultra largas de hasta 9.700 nm. Su diseño incluye tecnologías de vanguardia, aerodinámica, materiales ligeros y motores de última generación que, en conjunto, ofrecen una ventaja del 25 % en consumo de combustible, costos operativos y emisiones de CO₂, así como una reducción del ruido del 50 % en comparación con la generación anterior de aviones de la competencia.