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Avisos publicitarios empezaron el "primer tiempo"... mirá los primeros golazos

El equipo de redacción de E&N ya está entrenando para acercarte los mejores contenidos de la gran fiesta que se avecina: Mundial de Fútbol 2026. En esta oportunidad seleccionamos cuatros avisos publicitarios que ya están ganando por su viralidad.

  • Avisos publicitarios empezaron el primer tiempo... mirá los primeros golazos

    Se estima que más de 6.000 millones de personas verán la Copa Mundial 2026 a través de distintas plataformas a nivel global. En los estadios, se espera superar los 6 millones de asistentes, convirtiéndolo en el torneo con mayor asistencia en la historia del fútbol. (Foto: Archivo)
2026-05-26

Por Revistaeyn.com

1. Primer seleccionado: aviso "El Mundial más norteño" del Gobierno de Nuevo León (México). El concepto es una estrategia de promoción turística e institucional desarrollada por el Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de su propia Coordinación General de Comunicación y la Secretaría de Turismo estatal.

La global que se unió a Scaloni

2. La segunda selección: aviso "Conferencia". Para Coca-Cola Company, protagonizado por el DT de Argentina, Lionel Scaloni. Fue creado por la agencia de publicidad Grey Argentina, mientras que la dirección del film estuvo a cargo de Andy Fogwill para la productora Landia.

Las espumas y la alegría brasileña

3. El tercer destacado: aviso "Ta liberado acreditar" (Está permitido creer). Para la cerveza Brahma fue creada por la agencia Africa Creative para conectar con la ilusión de los hinchas de cara al Mundial de Fútbol.

Contra la intensidad argentina

4. La cuarta elección recae en: aviso "Esto no tiene cura". La campaña de la bebida Fernet Branca fue creada conjuntamente por el equipo de marketing de Fratelli Branca junto a las agencias Zurda Agency, Mamá Hungara, Ninch Communication Company y Omnicom Group. Su lema principal es "Desde el país más intenso del mundo, la bebida más intensa del mundo".

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