Beyond Education: Formadoras de jóvenes para la educación universitaria

Patricia Pizzolante De Oteyza, cofundadora de Beyond Education (psicóloga y psicoterapeuta), señala que aunque la parte académica seguirá siendo fundamental, cada vez irán adquiriendo más importancia las llamadas habilidades blandas (“soft skills”) o las que algunos prefieren denominar “power skills”, como son el pensamiento creativo, la innovación, las habilidades de comunicación, el pensamiento crítico, la capacidad de trabajar en equipo y de tomar decisiones, la flexibilidad, la adaptabilidad, las habilidades sociales, la resiliencia, entre otras.

Ante esta necesidad, en 2018 que nace en España Beyond Education como una consultora educativa que ayuda a jóvenes a diseñar su camino vocacional partiendo de su potencial, y les orienta para construir y alcanzar sus objetivos, ofreciéndoles las mejores oportunidades formativas, y las experiencias más diversas que les permitan desarrollarse de manera integral.

Al comenzar su trabajo con los jóvenes descubrieron un panorama preocupante ya que el 78 % de los estudiantes del último año de bachillerato manifestó no tener claro qué carrera estudiar, 33 % de los estudiantes no finalizó la carrera que inició; un 75 % afirmó que no había recibido suficiente orientación y que hubiera agradecido contar con más herramientas a la hora de elegir sus estudios.

“Es muy importante ayudar a los jóvenes a identificar sus habilidades innatas para que puedan hacer uso de sus fortalezas y cimienten su potencial sobre ellas. Por ello, en Beyond Education creamos el Perfil Vocacional, que, aunque muchos buscan específicamente para que les ayude en la elección de la carrera a estudiar o del itinerario de bachillerato a cursar, les ofrece también la posibilidad de conocerse y poner sobre la mesa sus fortalezas o talentos que muchas veces desconocen”, dice la experta.

Para 2024 Beyond Education apunta a abrir nuevos mercados y tienen el proyecto de traer estudiantes de Latinoamérica a universidades españolas y portuguesas denominado “Acceso Directo”.

Están desarrollando un portal en el que estudiantes puedan recibir asesoramiento gratuito sobre los programas académicos demás de 22 universidades privadas sobre sus procesos de admisión.

“Desde el principio, hemos apostado por Latinoamérica ya que es nuestro mercado natural, siendo dos de las socias y más de la mitad del equipo de esta región. Con el nuevo servicio de asesoría universitaria gratuita para las universidades que representamos queremos acercarnos de una manera más masiva a los estudiantes que están considerando la opción de estudiar en España y Portugal y poder brindarles no solo la asesoría sino también todos los servicios necesarios para que su llegada sea lo más fácil y placentera posible”, manifiesta Pizzolante, quien con Emiliana recibió en 2022 el reconocimiento “El sueño de Madrid”