Las razones por las que Bill Gates donará su fortuna al mundo

" Hay demasiados problemas urgentes que resolver como para que me quede con recursos que podrían usarse para ayudar a la gente ", escribió Gates en el sitio web de la fundación, revelando que se desharía de casi toda su fortuna en los próximos 20 años para mejorar vidas en todo el mundo.

Igualmente, Gates acusó a Elon Musk de ser "el hombre más rico del mundo y estar involucrado en la muerte de los niños más pobres del mundo" , en una entrevista con el diario The New York Times.

Pone aquí el ejemplo de Elon Musk: "Él fue el que recortó el presupuesto de USAID (la agencia estadounidense para el desarrollo). La puso en la trituradora, y todo porque no fue a una fiesta aquel fin de semana".

A sus 69 años, Gates anuncia en esta extensa entrevista que la Fundación Gates dejará de operar en 2045, y anima a los millonarios del mundo a tomar su relevo, aunque observa globalmente que las grandes fortunas ya no se vuelcan en el trabajo filantrópico y humanitario como sucedía hace veinte años.

Gates aprovecha la entrevista para lanzar un llamamiento a los millonarios de la actualidad: "No es que nos estemos quedando sin gente rica. Va a haber cada vez más, y van a observar lo que la inteligencia artificial ha hecho o no ha hecho, y lo que los gobiernos han hecho y no han hecho".

Y es aquí donde lanza una velada acusación: "Pienso que los ricos de hoy deberían hacer más filantropía. Los ricos de aquí a veinte años deberían hacer más filantropía", insiste, en referencia precisamente a la fecha en que su fundación dejará de existir.

Sin embargo, Gates, que se define como un eterno optimista, no se deja caer en el fatalismo y cree que los recortes de la Administración Trump solo van a suponer un paréntesis de entre cuatro y seis años: "No creo que vaya a haber una Administración tras otra que recorte y recorte y recorte estas cosas (el presupuesto humanitario). Si nos proyectamos de aquí a veinte años, creo que vamos a seguir reduciendo la mortalidad infantil".