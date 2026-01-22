Presidente de Nvidia descarta burbuja de Inteligencia Artificial y prevé mayores inversiones

POR EFE
El presidente de Nvidia, Jensen Huang, ha rechazado en el Foro de Davos la posibilidad de una burbuja de la Inteligencia Artificial, un sector en el que se han invertido ya "cientos de miles de millones", pero que aún absorberá "billones" para las enormes infraestructuras que necesita.
Durante su intervención en el Foro Económico Mundial, Huang, que preside la mayor compañía del mundo por capitalización bursátil, más de 4,3 billones de dólares, ha defendido que la IA es "la mayor infraestructura de la historia de la Humanidad", y no sólo no supone una amenaza para el empleo sino que permitirá crear miles de puestos de trabajo.
Ya se puede constatar, ha dicho Huang, un aumento de empleos en sectores como el comercial y el tecnológico, con buenos salarios, por lo que no le cabe duda de que la irrupción de la IA "debe permitir que muchos trabajadores se ganen bien la vida".
Por lo que a él respecta, Huang ha admitido medio en broma que "su mayor error" fue vender acciones de la compañía cuando la capitalización bursátil era de unos 300 millones de dólares para comprarles a sus padres un coche que es "el más caro del mundo".
Nadella pide en Davos redistribuir los beneficios de la IA para evitar una burbuja
El consejero delegado de Microsoft, Satya Nadella, ha dicho este martes en el Foro de Davos que los beneficios de la Inteligencia Artificial (IA) deben distribuirse equitativamente para evitar una burbuja.
Durante una conversación con el presidente de Blackrock, Larry Fink, durante la segunda jornada del Foro Económico Mundial, Nadella ha destacado que la IA debe impulsar el crecimiento económico y "no solo aumentar el gasto", o de lo contrario no habrá amanera de evitar la temida burbuja.
El ejecutivo se ha mostrado convencido de que la IA cambiará la curva de productividad y tendrá un impacto positivo en el crecimiento económico a nivel global, siempre y cuando deje de ser "un pasatiempo y pase a ser un fundamento económico".
Milei exige a los políticos que dejen de "fastidiar" a quienes mejoran el mundo con la IA
El presidente argentino, Javier Milei, dijo este miércoles en el Foro de Davos (Suiza) que la Inteligencia Artificial (IA) traerá "mayor crecimiento y bienestar" y opinó que "los políticos deben dejar de fastidiar a quienes están haciendo un mundo mejor".
En su alocución, el mandatario argentino consideró que la IA es "un potenciador de rendimientos crecientes y con ello de mayor crecimiento y bienestar".