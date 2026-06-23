BIMBA y LOLA expande presencia en Centroamérica

Llega de la mano del Grupo A , empresa costarricense con 30 años de trayectoria en la distribución y desarrollo de marcas de calzado, ropa y accesorios, que también lideró la reciente apertura de BIMBA Y LOLA en Panamá, reforzando el crecimiento de la marca en Centroamérica.

La conocida firma española de moda B IMBA Y LOLA expande su presencia por la región. Desde este 23 de junio, la marca cuenta con una nueva tienda en Costa Rica, tras su éxito en Panamá.

Para Alan Alter, gerente general de Grupo A, la experiencia en Panamá ha reflejado la conexión que la marca logra con el consumidor de la región: “La apertura de BIMBA y LOLA en Panamá ha sido todo un éxito y demuestra cómo la esencia de la marca conecta con un consumidor que busca diseño y personalidad... Estamos entusiasmados de continuar su expansión en Costa Rica y de acercar una marca con tanto prestigio internacional al mercado costarricense”, apuntó.

Fundada en 2005, BIMBA Y LOLA se ha consolidado internacionalmente por su propuesta creativa, moderna y cosmopolita, convirtiéndose en una de las marcas de moda y accesorios más reconocidas y seguidas en Europa.

Actualmente, cuenta con una gran red de tiendas en más de 50 países, que ofrecen sus colecciones de ropa, bolsos, calzado y accesorios con una identidad única y auténtica.