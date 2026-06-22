¿Cuáles son las marcas que aman los centroamericanos?

Por revisteyn.com

¿Tiene una marca que no puede dejar de comprar?... eso es amor puro. Kevin Roberts planteó el concepto de las LOVEMARKS hace más de 20 años, sosteniendo que las marcas amadas tienen ventajas competitivas sobre el resto.

Centroamérica no se queda atrás y en Estrategia & Negocios, desde hace 10 años, buscamos a las marcas que más aman los centroamericanos en diversas categorías.

Esta iniciativa, que desde su primera edición ha unido a audiencias y marcas, explica año con año la conexión emocional que transforma a una marca en algo más que un producto o servicio. Cada edición demuestra el porqué del amor incondicional de un consumidor para una marca y qué factores benefician esa relación.