Blackrock, Nvidia y Microsoft compran empresa de centros de datos por 40.000 millones

POR EFE

El fondo de inversiones Blackrock y un grupo formado por las tecnológicas Nvidia y Microsoft anunciaron este miércoles la compra de Aligned Data Centers, especializada en el diseño de centros de datos, por unos 40.000 millones de dólares.

En la operación participan AI Infrastructure Partnership, una alianza creada por Nvidia y Microsoft, entre otras entidades; MGX, una empresa de inversión estatal en inteligencia artificial (IA) de Emiratos Árabes Unidos; y Global Infrastructure Partners, un consorcio de BlackRock.

De acuerdo con un comunicado, la venta de Aligned Data Centers por parte de su hasta ahora propietario, Macquarie Asset Management (MAM), es la mayor en el sector de centros de datos hasta la fecha.

Se prevé que la compra de esta empresa se cierre en el primer semestre de 2026.