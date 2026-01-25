Empresas & Management

BMW domina el mercado premium y se consolida como la marca de lujo más vendida en Costa Rica en 2025

Con más de 14 años consecutivos de liderazgo, la marca alcanzó un 34% de participación de mercado, según datos de Red Motors, distribuidor oficial de BMW y MINI en el país.

Por revistaeyn.com BMW cerró el 2025 como la marca de lujo más vendida en Costa Rica alcanzando un 34% de participación de mercado, según datos de Red Motors, distribuidor oficial de BMW y MINI en el país, basados en el informe de importaciones. Con este récord la marca suma más de 14 años consecutivos a la cabeza del segmento de lujo del mercado automotriz costarricense. Durante el año, BMW comercializó 1.066 unidades, concentrando alrededor de un tercio de las ventas de vehículos premium en el país, en un mercado altamente competitivo. MINI, por su parte, continuó consolidándose como una marca de lujo de nicho, con una identidad diferenciada y cada vez más alineada con la movilidad eléctrica. En 2025, MINI registró 116 unidades vendidas, aportando valor estratégico al segmento al atraer un perfil de cliente más joven, urbano y orientado a la sostenibilidad, lo que refuerza la imagen moderna del lujo automotriz.

En conjunto, BMW y MINI alcanzaron un 39% de participación del mercado premium en Costa Rica durante 2025, es decir, casi 4 de cada 10 vehículos de lujo vendidos. Además, a partir del segundo semestre del año, la participación conjunta de ambas marcas superó el 50% del segmento premium total, consolidando el liderazgo de Red Motors dentro del mercado de lujo nacional. “Durante el 2025, Red Motors conservó su posición estratégica dentro del sector automotriz y el liderazgo que mantiene desde hace varios años en el segmento de lujo, destacando tanto en volumen, como en electrificación y diversidad de portafolio. Es, sin duda, un grupo automotriz referente de innovación y experiencia premium”, afirmó Juan Ignacio Sansó, director comercial de Red Motors.

LIDERAZGO EN MOVILIDAD ELÉCTRICA DE LUJO

Red Motors también fortaleció su posición en movilidad eléctrica de lujo. De las 1.066 unidades vendidas por BMW, el 33% correspondió a vehículos 100% eléctricos (BEV, Battery Electric Vehicle). Modelos como BMW iX1, iX2 e iX consolidaron la presencia de la marca en el subsegmento de SUVs eléctricos, que actualmente concentra una porción relevante de la demanda dentro del segmento premium. Además, BMW mantiene un desempeño sólido en SUVs medianos y grandes con modelos como los X3, X5, X6 y X7, que muestran crecimiento relativo dentro de esa categoría. En el caso de MINI, más del 70% de sus ventas correspondieron a modelos eléctricos, convirtiéndola en una de las marcas con mayor tasa de electrificación dentro del mercado premium. Los modelos más vendidos en 2025 fueron el MINI Countryman y el MINI Aceman, que combinan diseño, tecnología y movilidad eléctrica en un formato urbano premium. “El consumidor costarricense es cada vez más consciente, informado y exigente y muestra una creciente predilección por vehículos eléctricos, híbridos y tecnologías más eficientes. El portafolio de Red Motors se ajusta a esas demandas con el valor agregado de la innovación, desempeño, eficiencia, confort, diseño, seguridad y experiencia de conducción superior”, indicó Sansó.

CONTEXTO INTERNACIONAL: UNA PLATAFORMA INDUSTRIAL QUE RESPALDA EL DESMPEÑO DEL MERCADO PREMIUM

El desempeño de BMW a nivel local se enmarca en el posicionamiento industrial de BMW Group en mercados clave. De acuerdo con un comunicado corporativo, en 2025 la empresa volvió a producir más de un millón de vehículos en Alemania, lo que equivale a que uno de cada cuatro vehículos fabricados en ese país proviene de BMW Group.