Ricoh inaugura nueva oficina en El Salvador con inversión de US$1 millón

Por revistaeyn.com
Ricoh LATAM, proveedor de servicios tecnológicos para los lugares de trabajo, anuncia la apertura de su nueva oficina en El Salvador con una extensión de más de 680 metros cuadrados y una inversión aproximada de US$1 millón.
Este espacio ofrece crear lugares de trabajo inteligentes que transforman negocios con servicios tecnológicos.
La nueva sede y su Ricoh Innovation Lounge reflejan el poder de la tecnología para conectar personas y procesos en ambientes presenciales, virtuales o híbridos, fomentando la co-creación y la productividad.
Ésta y sus otras siete nuevas oficinas en Latinoamérica son ecosistemas inteligentes donde convergen conectividad, automatización y gestión documental y que buscan, que las personas tengan una buena experiencia tecnológica cuando trabajan, un factor que se ha vuelto decisivo para garantizar la adopción de la tecnología e impulsar la eficiencia y el crecimiento empresarial.
“La apertura de nuestra nueva oficina en Millenium Plaza es un paso estratégico para acompañar a las empresas salvadoreñas en su camino hacia un nuevo nivel de competitividad. Hoy, el éxito no depende únicamente del talento humano, sino de la convergencia entre personas, tecnología e inteligencia”, afirmó Nelson Morales, Country Manager de Ricoh El Salvador.
Con esta inauguración en El Salvador, en donde ya venía operando de forma continua por más de 30 años, Ricoh LATAM refuerza su cobertura regional y consolida su liderazgo como catalizador de la transformación de los lugares de trabajo en Latinoamérica, ofreciendo a clientes y colaboradores un espacio donde la innovación se vive de manera tangible.
“Estoy convencido de que la experiencia tecnológica es el factor que eleva la calidad del entorno laboral. Un buen lugar para trabajar no se mide solo por el espacio físico, sino por las herramientas que permiten a las personas ser más productivas, creativas y estar conectadas”, destacó Diego Imperio, President & CEO Ricoh LATAM.