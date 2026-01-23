Liberty ejecutó una inversión de US$90 millones en Costa Rica en 2025

Empresas & Management

Uno de los principales proyectos anunciados en 2025, es el desarrollo de la primera red móvil 5G Standalone (SA) de Costa Rica y Centroamérica, proyectado para beneficiar a cerca de 3 millones de suscriptores.

Por revistaeyn.com Liberty informó que culminó 2025 con una inversión de US$90 millones en Costa Rica, tras alcanzar el inicio del despliegue de la tecnología 5G Standalone, la expansión de infraestructura, la conectividad social e inversión tecnológica. Liberty fue pionera en 2024 al lanzar su primera red móvil 5G sobre su propio espectro: servicio del cual hoy se benefician más de 100.000 clientes. En esta línea, uno de los principales proyectos anunciados en 2025, es el desarrollo de la primera red móvil 5G Standalone (SA) de Costa Rica y Centroamérica, proyectado para beneficiar a cerca de 3 millones de suscriptores con una red más confiable, segura y de última generación. Se contempla la instalación de un dual-mode 5G Core y más de 1.000 radios base.

Actualmente, el despliegue abarca sitios activos en el Gran Área Metropolitana y continúa extendiéndose hacia distintas regiones del país. En enero de 2026, Liberty estima contar con cobertura tanto dentro como fuera del GAM, por ejemplo, en Santa Ana, Pérez Zeledón, Sardinal, Nicoya, Tamarindo, Jacó, Zarcero, La Fortuna, Puntarenas, entre otros. El despliegue continuará durante el 2026 en todo el territorio nacional. “El 2025 ha sido un punto de inflexión para la conectividad del país. El avance de nuestra red 5G y la expansión de infraestructura en todo el territorio nacional muestran nuestro compromiso por brindar una experiencia móvil y fija de clase mundial”, destacó Johanna Escobar, Gerente General de Liberty Costa Rica. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE En cuanto a su red, Liberty también se fortaleció con la instalación de 600 kilómetros adicionales de fibra óptica, un incremento cercano al 10 % de la red dorsal (la parte principal de la red que conecta las redes fijas, móviles y corporativas de Liberty Costa Rica), y la movilización de cuadrillas especializadas y baterías de respaldo para asegurar continuidad de servicio en zonas vulnerables durante la época de lluvia.