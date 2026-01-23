Liberty ejecutó una inversión de US$90 millones en Costa Rica en 2025

Por revistaeyn.com
Liberty informó que culminó 2025 con una inversión de US$90 millones en Costa Rica, tras alcanzar el inicio del despliegue de la tecnología 5G Standalone, la expansión de infraestructura, la conectividad social e inversión tecnológica.
Liberty fue pionera en 2024 al lanzar su primera red móvil 5G sobre su propio espectro: servicio del cual hoy se benefician más de 100.000 clientes. En esta línea, uno de los principales proyectos anunciados en 2025, es el desarrollo de la primera red móvil 5G Standalone (SA) de Costa Rica y Centroamérica, proyectado para beneficiar a cerca de 3 millones de suscriptores con una red más confiable, segura y de última generación. Se contempla la instalación de un dual-mode 5G Core y más de 1.000 radios base.
Actualmente, el despliegue abarca sitios activos en el Gran Área Metropolitana y continúa extendiéndose hacia distintas regiones del país. En enero de 2026, Liberty estima contar con cobertura tanto dentro como fuera del GAM, por ejemplo, en Santa Ana, Pérez Zeledón, Sardinal, Nicoya, Tamarindo, Jacó, Zarcero, La Fortuna, Puntarenas, entre otros. El despliegue continuará durante el 2026 en todo el territorio nacional.
“El 2025 ha sido un punto de inflexión para la conectividad del país. El avance de nuestra red 5G y la expansión de infraestructura en todo el territorio nacional muestran nuestro compromiso por brindar una experiencia móvil y fija de clase mundial”, destacó Johanna Escobar, Gerente General de Liberty Costa Rica.
En cuanto a su red, Liberty también se fortaleció con la instalación de 600 kilómetros adicionales de fibra óptica, un incremento cercano al 10 % de la red dorsal (la parte principal de la red que conecta las redes fijas, móviles y corporativas de Liberty Costa Rica), y la movilización de cuadrillas especializadas y baterías de respaldo para asegurar continuidad de servicio en zonas vulnerables durante la época de lluvia.
Otro de los hitos de infraestructura del 2025 fue la puesta en operación de una nueva salida internacional por el Pacífico, ubicada en Esterillos, Parrita, que se suma a las ya existentes en Limón y Corozal (Panamá).
Esta nueva ruta permitirá mayor disponibilidad de la red frente a eventuales cortes de fibra óptica, generados por desastres naturales u otros factores externos, garantizando a los clientes residenciales y empresariales una disponibilidad cercana al 99,99 %, una de las más altas de la región. La compañía invertirá cerca de US$1 millón anual para mantener y fortalecer esta capacidad.
Asimismo, Liberty firmó un acuerdo de financiamiento con BID Invest por US$65 millones, con un tramo no comprometido adicional de hasta US$35 millones, fondos que se destinarán a inversiones estratégicas como el pago del nuevo espectro adjudicado por el Estado, el despliegue de redes móviles de última generación, incluyendo 5GSA, la expansión de la red de fibra óptica al hogar y el fortalecimiento del capital de trabajo para acelerar estos proyectos.
Con estos resultados, Liberty cierra el 2025 consolidándose como un actor clave en la evolución tecnológica y reforzando su compromiso de seguir impulsando la inclusión digital y el desarrollo de una infraestructura y conectividad de clase mundial.