Bogotá y Ciudad de Guatemala estarán unidos con vuelos directos

Por revistaeyn.com
La aerolínea Wingo anunció el lanzamiento de su nueva ruta directa entre Bogotá (Colombia) y Ciudad de Guatemala, que comenzará a operar el próximo 27 de octubre.
El vuelo tendrá tres frecuencias semanales: lunes, miércoles y viernes y una duración aproximada de 3 horas y 30 minutos, sin escalas y con tarifas competitivas.
"Colombia es uno de nuestros principales mercados emisores en Suramérica. Esta nueva conexión facilitará que más viajeros descubran la riqueza natural, cultural y gastronómica que Guatemala ofrece al mundo", afirmó Harris Whitbeck, director general del INGUAT.
Según el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), en el primer semestre de 2025 llegaron al país más de 39.000 colombianos, un 9% más que en el mismo periodo de 2024.
Guatemala combina historia, naturaleza y gastronomía en un mismo viaje. Desde la capital, los visitantes pueden explorar lugares como Antigua Guatemala, ciudad colonial declarada Patrimonio de la Humanidad; el Lago Atitlán, rodeado de volcanes y aldeas indígenas; o el Parque Nacional Tikal, centro de la civilización maya.