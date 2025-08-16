Bogotá y Ciudad de Guatemala estarán unidos con vuelos directos

Por revistaeyn.com

La aerolínea Wingo anunció el lanzamiento de su nueva ruta directa entre Bogotá (Colombia) y Ciudad de Guatemala, que comenzará a operar el próximo 27 de octubre.

El vuelo tendrá tres frecuencias semanales: lunes, miércoles y viernes y una duración aproximada de 3 horas y 30 minutos, sin escalas y con tarifas competitivas.

"Colombia es uno de nuestros principales mercados emisores en Suramérica. Esta nueva conexión facilitará que más viajeros descubran la riqueza natural, cultural y gastronómica que Guatemala ofrece al mundo", afirmó Harris Whitbeck, director general del INGUAT.