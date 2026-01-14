California abre investigación a xAI de Elon Musk por imágenes sexualizadas

POR EFE

El fiscal general de California, Rob Bonta, abrió este miércoles una investigación contra xAI, la empresa de inteligencia artificial del magnate Elon Musk, por la proliferación de material sexualmente explícito no consensual producido con Grok, el chatbot de la empresa.

"La avalancha de informes que detallan el material sexualmente explícito y no consensual que xAI ha producido y publicado en línea en las últimas semanas es impactante. Este material, que muestra a mujeres y niños desnudos y en situaciones sexualmente explícitas, se ha utilizado para acosar a personas en internet", informó la fiscalía en un comunicado.

La investigación sucede a los numerosos reportajes que se han publicado en las últimas semanas en los que usuarios de Grok "toman imágenes comunes de mujeres y niños disponible en internet y las utilizan para representarlas en situaciones sugerentes y sexualmente explícitas, desnudándolas, todo ello sin su conocimiento ni consentimiento", explicó Bonta.

Las imágenes generadas por el chatbot de X "se están utilizando para acosar tanto a figuras públicas como a usuarios comunes de redes sociales. Lo más alarmante es que los informes periodísticos han descrito el uso de Grok para alterar imágenes de niños con ropa mínima y en situaciones sexuales", agregó.