Tesla cede el título de mayor fabricante de eléctricos del mundo en favor de la china BYD

El declive de Tesla frente a su rival chino se resume en un dato: en diciembre, BYD vendió 414.784 automóviles, prácticamente la misma cifra que Tesla entregó de octubre a diciembre.

POR EFE Tesla ya no es el mayor fabricante de automóviles eléctricos del mundo, título que ahora corresponde a la china BYD, por las distracciones de Elon Musk, las políticas de la Administración del presidente Donald Trump y el aumento de la competencia. Tesla confirmó su declive este viernes al informar que el año pasado entregó 1.636.129 vehículos, un 8,5 % menos que el año anterior. Es el segundo año consecutivo en que la estadounidense Tesla pierde ventas. Horas antes, la china BYD había revelado que sus ventas en 2025 ascendieron a 2,25 millones de automóviles, un 28 % más que el año anterior. El declive de Tesla frente a su rival chino se resume en un dato: en diciembre, BYD vendió 414.784 automóviles, prácticamente la misma cifra que Tesla entregó de octubre a diciembre.

La caída de las entregas de Tesla en el último trimestre de 2025, un 15,6 % hasta 418.227 unidades, ha generado dudas entre los especialistas sobre que el Model Y, el principal modelo del fabricante estadounidense, siga siendo el vehículo de más ventas en el mundo, como afirmó hace unos días su consejero delegado, Elon Musk. La compañía dijo que, en los tres últimos meses del año, produjo 422.652 unidades del Model 3 y Model Y, y que entregó un total de 406.585 de los dos modelos. Para el conjunto del año, la producción fue 1.600.767 y las entregas, 1.585.279. A diferencia del resto de fabricantes de automóviles, Tesla no especifica la producción y ventas por modelos por lo que los analistas solo pueden hacer estimaciones. Fred Lambert, editor de la web Electrek, especializada en el mercado de los vehículos eléctricos, dijo que las cifras "confirman con casi toda certeza que el Model Y no fue el auto de más ventas de 2025".