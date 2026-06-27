Camarasal y el CEIA firman alianza para impulsar el arbitraje y la mediación

Por revistaeyn.com
La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), a través de su Centro de Mediación y Arbitraje (CMA), y el Club Español e Iberoamericano del Arbitraje (CEIA), Capítulo Salvadoreño, suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional que marca el inicio de una nueva etapa para el fortalecimiento del arbitraje y la mediación en El Salvador.
Esta alianza impulsará iniciativas académicas, técnicas e institucionales que fomenten una cultura de diálogo, seguridad jurídica e innovación, contribuyendo a generar mejores condiciones para la inversión, la competitividad empresarial y el desarrollo económico del país.
“Las empresas necesitan herramientas que les permitan gestionar sus controversias de manera eficiente, transparente y especializada; por ello, este esfuerzo contribuirá a fortalecer la cultura del arbitraje y la mediación, en beneficio del clima de inversión, la competitividad empresarial y el desarrollo económico de nuestro país", destacó la presidenta de Camarasal, Leticia Escobar.
La cooperación entre ambas instituciones permitirá desarrollar programas de capacitación, actividades académicas, intercambio de buenas prácticas, fortalecimiento institucional y acciones de proyección internacional, acercando el arbitraje y la mediación a un mayor número de empresas, abogados y profesionales.
Como parte de esta alianza estratégica, el CMA y el CEIA Capítulo Salvadoreño impulsarán The Arbitration Week, el principal encuentro jurídico y empresarial sobre arbitraje en El Salvador y uno de los más relevantes de Centroamérica e Iberoamérica.
The Arbitration Week reunirá a empresas, centros de arbitraje y a los distintos actores que hacen posible este ecosistema: árbitros, mediadores, abogados litigantes, secretarios arbitrales, académicos, especialistas en resolución de controversias, expertos internacionales y profesionales interesados en el arbitraje, para compartir conocimiento, generar redes de colaboración y debatir sobre los desafíos y oportunidades del arbitraje moderno.
El evento contará con dos componentes: El primero será la XVI Convención Centroamericana y del Caribe de Centros de Arbitraje. Entre los temas centrales se abordarán la modernización de los centros de arbitraje, la ciberseguridad, la transparencia, la transformación digital y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas para fortalecer la eficiencia, la confianza y la calidad de los servicios arbitrales.
El segundo componente será el II Congreso Internacional de Arbitraje de El Salvador, bajo el lema "Arbitraje 360°: Construcción, Tecnología y Energía", que analizará los principales retos y tendencias de estos sectores estratégicos, incorporando además un especial énfasis en el impacto de la inteligencia artificial en la práctica arbitral.
El CMA es la instancia de Camarasal que impulsa el arbitraje institucional como un mecanismo alternativo de solución de controversias que ofrece a empresas e inversionistas procedimientos especializados, eficientes y transparentes para resolver sus conflictos.