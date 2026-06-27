Empresas & Management

Camarasal y el CEIA firman alianza para impulsar el arbitraje y la mediación

Esta alianza busca fortalecer el arbitraje y la mediación en El Salvador como mecanismos alternativos para la resolución de controversias, que ofrecen a las personas y a las empresas una vía especializada, ágil y eficiente para resolver sus conflictos, distinta al sistema tradicional de justicia.

Por revistaeyn.com La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), a través de su Centro de Mediación y Arbitraje (CMA), y el Club Español e Iberoamericano del Arbitraje (CEIA), Capítulo Salvadoreño, suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional que marca el inicio de una nueva etapa para el fortalecimiento del arbitraje y la mediación en El Salvador. Esta alianza impulsará iniciativas académicas, técnicas e institucionales que fomenten una cultura de diálogo, seguridad jurídica e innovación, contribuyendo a generar mejores condiciones para la inversión, la competitividad empresarial y el desarrollo económico del país.

“Las empresas necesitan herramientas que les permitan gestionar sus controversias de manera eficiente, transparente y especializada; por ello, este esfuerzo contribuirá a fortalecer la cultura del arbitraje y la mediación, en beneficio del clima de inversión, la competitividad empresarial y el desarrollo económico de nuestro país", destacó la presidenta de Camarasal, Leticia Escobar. La cooperación entre ambas instituciones permitirá desarrollar programas de capacitación, actividades académicas, intercambio de buenas prácticas, fortalecimiento institucional y acciones de proyección internacional, acercando el arbitraje y la mediación a un mayor número de empresas, abogados y profesionales. Como parte de esta alianza estratégica, el CMA y el CEIA Capítulo Salvadoreño impulsarán The Arbitration Week, el principal encuentro jurídico y empresarial sobre arbitraje en El Salvador y uno de los más relevantes de Centroamérica e Iberoamérica. The Arbitration Week reunirá a empresas, centros de arbitraje y a los distintos actores que hacen posible este ecosistema: árbitros, mediadores, abogados litigantes, secretarios arbitrales, académicos, especialistas en resolución de controversias, expertos internacionales y profesionales interesados en el arbitraje, para compartir conocimiento, generar redes de colaboración y debatir sobre los desafíos y oportunidades del arbitraje moderno.