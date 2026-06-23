Panamá recibe primera misión empresarial de Eslovaquia

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La agenda de la misión empresarial contempló encuentros entre representantes del sector público y privado de ambos países, enfocados en la identificación de oportunidades de inversión, cooperación y desarrollo de negocios.

Por revistaeyn.com El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) de Panamá participó del Foro de Negocios Panamá–Eslovaquia, en el marco de la primera misión empresarial de ese país en Panamá, orientada a fortalecer los vínculos económicos y explorar oportunidades en sectores de alto valor agregado. Durante el encuentro, el viceministro de Industrias y Comercio, Omar Torres, destacó que este tipo de espacios contribuyen a posicionar a Panamá como un centro de negocios competitivo, confiable y conectado con los principales flujos de inversión internacional.

Asimismo, señaló que el país continúa fortaleciendo su plataforma logística, jurídica y comercial para facilitar la instalación de nuevas empresas y la expansión de operaciones regionales, consolidando su rol como punto de conexión entre América Latina y los mercados globales. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores y Europeos de la República Eslovaca, Juraj Blanár, junto al embajador de la República Eslovaca ante México, con jurisdicción concurrente para varios países de Centroamérica, incluido Panamá, Milan Cigáň; el embajador de Eslovaquia ante Estados Unidos, Andrej Droba; y la asesora de Política Económica y Asuntos Culturales, Martina Prokopova, encabezaron la delegación oficial que participó en la misión. Blanár señaló que esta primera misión marca el inicio de una nueva etapa en la relación bilateral y abre posibilidades de acercamiento entre ambos mercados. Subrayó que Panamá constituye una puerta estratégica hacia la región y un hub logístico y financiero con alto potencial de desarrollo e innovación.