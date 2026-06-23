Panamá recibe primera misión empresarial de Eslovaquia

Por revistaeyn.com
El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) de Panamá participó del Foro de Negocios Panamá–Eslovaquia, en el marco de la primera misión empresarial de ese país en Panamá, orientada a fortalecer los vínculos económicos y explorar oportunidades en sectores de alto valor agregado.
Durante el encuentro, el viceministro de Industrias y Comercio, Omar Torres, destacó que este tipo de espacios contribuyen a posicionar a Panamá como un centro de negocios competitivo, confiable y conectado con los principales flujos de inversión internacional.
Asimismo, señaló que el país continúa fortaleciendo su plataforma logística, jurídica y comercial para facilitar la instalación de nuevas empresas y la expansión de operaciones regionales, consolidando su rol como punto de conexión entre América Latina y los mercados globales.
Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores y Europeos de la República Eslovaca, Juraj Blanár, junto al embajador de la República Eslovaca ante México, con jurisdicción concurrente para varios países de Centroamérica, incluido Panamá, Milan Cigáň; el embajador de Eslovaquia ante Estados Unidos, Andrej Droba; y la asesora de Política Económica y Asuntos Culturales, Martina Prokopova, encabezaron la delegación oficial que participó en la misión.
Blanár señaló que esta primera misión marca el inicio de una nueva etapa en la relación bilateral y abre posibilidades de acercamiento entre ambos mercados. Subrayó que Panamá constituye una puerta estratégica hacia la región y un hub logístico y financiero con alto potencial de desarrollo e innovación.
Añadió que la delegación está conformada por más de una docena de empresas de sectores como energía, ingeniería eléctrica, tecnologías de la información y comunicación, gestión ambiental, construcción y soluciones industriales, alineadas con tendencias globales como la transición energética, la sostenibilidad y la modernización de infraestructuras.
El foro empresarial, coordinado por PROPANAMA del MICI, en conjunto con la Embajada de la República Eslovaca en México, incluyó exposiciones sobre las principales plataformas de inversión y comercio de Panamá, donde se presentaron regímenes como zonas francas, SEM y EMMA, el programa de inversionista calificado y las capacidades logísticas del país para la conexión con mercados internacionales.
Asimismo, se desarrollaron reuniones entre representantes del sector público y privado de ambos países con el objetivo de identificar oportunidades concretas de cooperación, inversión y generación de negocios.
La agenda de la misión empresarial contempló igualmente encuentros entre representantes del sector público y privado de ambos países, enfocados en la identificación de oportunidades de inversión, cooperación y desarrollo de negocios.