Guatemala activa la misión comercial más grande hacia República Dominicana

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Se realizarán ruedas de negocios B2B y showrooms, visitas técnicas y encuentros con empresarios, compradores y autoridades dominicanas, con el objetivo de generar nuevas oportunidades comerciales.

Por revistaeyn.com La Asociación Guatemalteca de Exportadores -AGEXPORT- y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, MINEX, iniciaron una misión comercial en República Dominicana, con la participación de más de 35 empresas exportadoras guatemaltecas de manufacturas, servicios y agroindustria. Se realizarán ruedas de negocios B2B y showrooms, visitas técnicas y encuentros con empresarios, compradores y autoridades dominicanas, con el objetivo de generar nuevas oportunidades comerciales, identificar oportunidades para fortalecer la conectividad logística entre Guatemala y República Dominicana, ampliar la presencia de productos y servicios guatemaltecos en el mercado dominicano y consolidar alianzas de largo plazo.

En 2025, Guatemala exportó hacia República Dominicana US$283 millones e importó US$32 millones, consolidando una relación comercial que ha mostrado crecimiento sostenido durante la última década. Actualmente, Guatemala es el segundo proveedor centroamericano de bienes para República Dominicana. La oferta exportable guatemalteca presente en la misión incluye empresas de los sectores de alimentos y bebidas, manufacturas, productos agrícolas, cosméticos, cuidado personal, materiales para la construcción, servicios empresariales, tecnología y otras industrias con experiencia en mercados internacionales. De acuerdo con estudios de inteligencia de mercados de AGEXPORT, existe un potencial adicional de exportación de bienes hacia República Dominicana de US$279 millones, especialmente en categorías como productos agrícolas, bebidas, vidrio, materiales deconstrucción, higiene personal, alimentos procesados y productos de limpieza.