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Guatemala activa la misión comercial más grande hacia República Dominicana

Se realizarán ruedas de negocios B2B y showrooms, visitas técnicas y encuentros con empresarios, compradores y autoridades dominicanas, con el objetivo de generar nuevas oportunidades comerciales.

  • Guatemala activa la misión comercial más grande hacia República Dominicana

    Se cuenta con la participación de más de 35 empresas exportadoras guatemaltecas de manufacturas, servicios y agroindustria. Foto de cortesía
2026-06-24

Por revistaeyn.com

La Asociación Guatemalteca de Exportadores -AGEXPORT- y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, MINEX, iniciaron una misión comercial en República Dominicana, con la participación de más de 35 empresas exportadoras guatemaltecas de manufacturas, servicios y agroindustria.

Se realizarán ruedas de negocios B2B y showrooms, visitas técnicas y encuentros con empresarios, compradores y autoridades dominicanas, con el objetivo de generar nuevas oportunidades comerciales, identificar oportunidades para fortalecer la conectividad logística entre Guatemala y República Dominicana, ampliar la presencia de productos y servicios guatemaltecos en el mercado dominicano y consolidar alianzas de largo plazo.

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En 2025, Guatemala exportó hacia República Dominicana US$283 millones e importó US$32 millones, consolidando una relación comercial que ha mostrado crecimiento sostenido durante la última década. Actualmente, Guatemala es el segundo proveedor centroamericano de bienes para República Dominicana.

La oferta exportable guatemalteca presente en la misión incluye empresas de los sectores de alimentos y bebidas, manufacturas, productos agrícolas, cosméticos, cuidado personal, materiales para la construcción, servicios empresariales, tecnología y otras industrias con experiencia en mercados internacionales.

De acuerdo con estudios de inteligencia de mercados de AGEXPORT, existe un potencial adicional de exportación de bienes hacia República Dominicana de US$279 millones, especialmente en categorías como productos agrícolas, bebidas, vidrio, materiales deconstrucción, higiene personal, alimentos procesados y productos de limpieza.

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A ello se suma un potencial de exportación de servicios estimado en US$21 millones en áreas como viajes, servicios empresariales, financieros, tecnológicos y de telecomunicaciones.

El Presidente de AGEXPORT, Francisco Ralda, destacó que República Dominicana se ha consolidado como uno de los mercados prioritarios para la diversificación de las exportaciones guatemaltecas y como una plataforma estratégica para ampliar la presencia empresarial en el Caribe, de tal forma que también tendrán reuniones con la Embajada de Embajada de Trinidad y Tobago y Haití.

“Esta misión representa mucho más que una agenda comercial. Es una apuesta de país para fortalecer una relación económica que ya genera resultados y que tiene un enorme potencial de crecimiento para ambas naciones. Estamos aquí para construir alianzas, generar negocios y abrir nuevas oportunidades para las empresas guatemaltecas” expresó.

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