Guatemala se posiciona como socio estratégico para EEUU

Por revistaeyn.com
Tras la reciente Guatemala Week 2026, el país logró consolidar puentes con organismos multilaterales, autoridades estadounidenses y líderes de la banca de desarrollo.
Actores del sector público y privado lograron posicionar a Guatemala como actor potencial para convertirse en un socio estratégico en la actual reconfiguración de las cadenas de suministro globales.
Durante tres días de trabajo, representantes de Guatemala sostuvieron reuniones de alto nivel con actores clave como la Corporación Financiera Internacional (IFC), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID e IDB Invest), la Millennium Challenge Corporation (MCC), la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC) y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE).
El valor de esta agenda radica en la creación de vínculos sólidos.
En un entorno de nearshoring donde los capitales buscan estabilidad y seguridad económica, Guatemala se ha posicionado bajo una narrativa de país confiable, capaz de articular una visión conjunta de crecimiento con su principal socio comercial: Estados Unidos.
"Lo que hemos creado son lazos de relacionamiento que podremos desarrollar mediante trabajo futuro. Más que acuerdos específicos, esta semana permitió presentar una visión clara sobre la oportunidad que representa Guatemala y fortalecer la confianza de actores clave interesados en acompañar el desarrollo económico del país”, apuntó arlos Arias, presidente de CACIF.
Infraestructura: El cuello de botella a superar
La competitividad nacional tiene un requisito previo: infraestructura crítica. El consenso alcanzado con organismos como la DFC, el BID y el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos (USACE) subraya que la logística, los puertos y el transporte no pueden seguir siendo una limitante para el desarrollo.
José Miguel Torrebiarte, presidente de FUNDESA, apuntó que ven "una visión de largo plazo que debemos apoyar. La infraestructura es una condición indispensable para mejorar la movilidad de mercancías y personas, atraer inversión y generar oportunidades de desarrollo para los guatemaltecos”.
Por su parte, la viceministra de Inversión y Competencia, Valeria Prado, enfatizó la urgencia de ejecutar: “Hemos hablado durante años del potencial del país. Hoy el desafío es transformar ese potencial en una realidad. La infraestructura, la inclusión financiera, la industrialización y el fortalecimiento del capital humano son elementos significativos para acelerar el desarrollo económico”.
Guatemala tiene la tarea inmediata de traducir esta diplomacia económica en proyectos bancables, alianzas público-privadas eficientes y una mejora tangible en la competitividad.
José Echeverría, director ejecutivo del US-Guatemala Business Council (USGBC), agregó que Guatemala cuenta con condiciones favorables para consolidarse como un socio estratégico de Estados Unidos y aprovechar la reconfiguración de las cadenas globales de suministro, siempre que continúe fortaleciendo los factores que impulsan la competitividad y la inversión.
Guatemala Week es una iniciativa impulsada por el US-Guatemala Business Council para fortalecer la relación bilateral entre Guatemala y Estados Unidos mediante una agenda de inversión, comercio, infraestructura y cooperación económica orientada al desarrollo y la prosperidad compartida.