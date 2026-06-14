Guatemala se posiciona como socio estratégico para EEUU

Por revistaeyn.com

Tras la reciente Guatemala Week 2026, el país logró consolidar puentes con organismos multilaterales, autoridades estadounidenses y líderes de la banca de desarrollo.

Actores del sector público y privado lograron posicionar a Guatemala como actor potencial para convertirse en un socio estratégico en la actual reconfiguración de las cadenas de suministro globales.

Durante tres días de trabajo, representantes de Guatemala sostuvieron reuniones de alto nivel con actores clave como la Corporación Financiera Internacional (IFC), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID e IDB Invest), la Millennium Challenge Corporation (MCC), la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC) y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE).

El valor de esta agenda radica en la creación de vínculos sólidos.

En un entorno de nearshoring donde los capitales buscan estabilidad y seguridad económica, Guatemala se ha posicionado bajo una narrativa de país confiable, capaz de articular una visión conjunta de crecimiento con su principal socio comercial: Estados Unidos.

"Lo que hemos creado son lazos de relacionamiento que podremos desarrollar mediante trabajo futuro. Más que acuerdos específicos, esta semana permitió presentar una visión clara sobre la oportunidad que representa Guatemala y fortalecer la confianza de actores clave interesados en acompañar el desarrollo económico del país”, apuntó arlos Arias, presidente de CACIF.