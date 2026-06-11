Davivienda presentó en Bolivia oportunidades de inversión en El Salvador

Por revistaeyn.com
Representantes de Banco Davivienda participaron en la Segunda Misión Empresarial Bolivia – El Salvador, organizada por la Cámara Binacional El Salvador – Bolivia, un espacio que reunió a empresarios, potenciales inversionistas y representantes de diversos sectores productivos de ambas naciones.
Durante el encuentro, funcionarios del banco presentaron a la delegación boliviana la propuesta de valor de Davivienda, así como la visión integral sobre las ventajas competitivas que ofrece El Salvador para la atracción de capital, el crecimiento empresarial y la expansión de operaciones en Centroamérica.
La participación de Davivienda permitió acercar a los asistentes información relevante sobre el entorno económico nacional, las condiciones favorables para el desarrollo de proyectos y las soluciones financieras que la institución pone a disposición de organizaciones interesadas en establecer o fortalecer su presencia en el mercado salvadoreño.
Asimismo, el banco destacó su experiencia acompañando a empresas de distintos sectores en sus procesos de expansión, facilitando herramientas financieras, asesoría especializada y una red regional que contribuye a impulsar iniciativas con potencial decrecimiento sostenible.
"En Davivienda creemos en el poder de las conexiones que generan desarrollo. Espacios como esta misión empresarial fortalecen los vínculos entre países, promueven el intercambio de experiencias y abren nuevas oportunidades para impulsar inversiones que contribuyan al crecimiento económico de la región", expresó Takashi Sugisawa, Director de Banca Empresas y Tesorería de Banco Davivienda Salvadoreño.
La Segunda Misión Empresarial Bolivia – El Salvador forma parte de los esfuerzos de la Cámara Binacional por fortalecer las relaciones comerciales y de inversión entre ambos países, facilitando el acercamiento entre actores clave del ecosistema empresarial y promoviendo la creación de alianzas estratégicas de largo plazo.
Con su participación en esta iniciativa, Davivienda reafirma su compromiso de acompañara organizaciones nacionales e internacionales en la identificación de oportunidades decrecimiento, brindando asesoría especializada, soluciones innovadoras y una visiónestratégica orientada a impulsar el desarrollo sostenible de los mercados donde opera