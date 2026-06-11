Davivienda presentó en Bolivia oportunidades de inversión en El Salvador

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Durante el encuentro, funcionarios del banco presentaron a la delegación boliviana la propuesta de valor de Davivienda, así como la visión integral sobre las ventajas competitivas que ofrece El Salvador para la atracción de capital, el crecimiento empresarial y la expansión de operaciones en Centroamérica.

Por revistaeyn.com Representantes de Banco Davivienda participaron en la Segunda Misión Empresarial Bolivia – El Salvador, organizada por la Cámara Binacional El Salvador – Bolivia, un espacio que reunió a empresarios, potenciales inversionistas y representantes de diversos sectores productivos de ambas naciones. Durante el encuentro, funcionarios del banco presentaron a la delegación boliviana la propuesta de valor de Davivienda, así como la visión integral sobre las ventajas competitivas que ofrece El Salvador para la atracción de capital, el crecimiento empresarial y la expansión de operaciones en Centroamérica.

La participación de Davivienda permitió acercar a los asistentes información relevante sobre el entorno económico nacional, las condiciones favorables para el desarrollo de proyectos y las soluciones financieras que la institución pone a disposición de organizaciones interesadas en establecer o fortalecer su presencia en el mercado salvadoreño. Asimismo, el banco destacó su experiencia acompañando a empresas de distintos sectores en sus procesos de expansión, facilitando herramientas financieras, asesoría especializada y una red regional que contribuye a impulsar iniciativas con potencial decrecimiento sostenible. "En Davivienda creemos en el poder de las conexiones que generan desarrollo. Espacios como esta misión empresarial fortalecen los vínculos entre países, promueven el intercambio de experiencias y abren nuevas oportunidades para impulsar inversiones que contribuyan al crecimiento económico de la región", expresó Takashi Sugisawa, Director de Banca Empresas y Tesorería de Banco Davivienda Salvadoreño.