ICO y CAF firman acuerdo por US$300M para impulsar proyectos en América Latina

Finanzas

Con la suscripción de este noveno acuerdo, se afianza la colaboración financiera entre ICO y CAF; habiéndose formalizado acuerdos por importe global de US$1.500 millones.

Por revistaeyn.com El Instituto de Crédito Oficial (ICO) y CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe– han firmado un nuevo Acuerdo de Financiación por US$300 millones. Con la suscripción de este noveno acuerdo, se afianza la colaboración financiera entre ICO y CAF; habiéndose formalizado acuerdos por importe global de US$1.500 millones, reforzando el apoyo a empresas con interés español en los países donde opera CAF, especialmente en sectores como infraestructuras, energía y agua, ámbitos en los que la entidad multilateral ha desempeñado un papel destacado.

Como referencia, los cinco acuerdos más recientes dentro de la cooperación financiera entre CAF e ICO han permitido financiar 20 proyectos en sectores como transporte sostenible, energía, agua y saneamiento, tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC’s), educación, entre otros, en países como Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay y República Dominicana. El nuevo acuerdo permitirá reforzar la financiación de proyectos de transición verde, energías renovables, transporte sostenible y digitalización empresarial, contribuyendo al mismo tiempo a la competitividad, la innovación y el desarrollo tecnológico en América Latina y el Caribe.