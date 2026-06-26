El BCIE se fortalece con mayor capitalización y nuevos estándares de gobernanza

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La Asamblea de Gobernadores aprobó un incremento de capital por US$3.000 millones y reformas institucionales que buscan fortalecer la gobernanza, preservar la alta calificación crediticia del banco y ampliar su capacidad para financiar proyectos estratégicos en la región

Por: Revistaeyn.com El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) dio uno de los pasos institucionales más importantes de su historia reciente. La Asamblea de Gobernadores aprobó un noveno incremento de capital por US$3.000 millones, elevando el capital autorizado de la institución de US$7.000 millones a US$10.000 millones, junto con una serie de reformas orientadas a fortalecer su gobernanza y posicionamiento internacional. Las decisiones, adoptadas durante la reunión celebrada en Oviedo, España, trascienden el aspecto financiero. Representan una apuesta por consolidar al BCIE como un banco multilateral con mayores estándares de transparencia, gestión de riesgos y solidez institucional, atributos cada vez más determinantes para acceder a financiamiento internacional en condiciones competitivas. El fortalecimiento del capital permitirá ampliar la capacidad del organismo para financiar proyectos de infraestructura, integración regional, desarrollo social, transición energética y sostenibilidad ambiental en sus países miembros.

Gobernanza como activo financiero

Uno de los aspectos más relevantes de las reformas aprobadas es el fortalecimiento del modelo de gobernanza del BCIE. La Asamblea también aprobó modificaciones al Convenio Constitutivo para incorporar a Panamá y República Dominicana como países accionistas Serie A, una decisión que abre la puerta a la incorporación futura de nuevos socios altamente calificados y contribuye a fortalecer la estructura patrimonial y la calidad crediticia de la institución. Para un banco multilateral, la gobernanza no constituye únicamente un requisito institucional. Es también un activo financiero. Los mercados internacionales, las agencias calificadoras y los inversionistas valoran cada vez más la capacidad de las instituciones multilaterales para operar con reglas claras, elevados estándares de transparencia, una adecuada administración de riesgos y procesos técnicos robustos para la asignación de recursos. En ese contexto, preservar la calificación AA+ del BCIE resulta fundamental para que el organismo continúe obteniendo recursos en los mercados internacionales a costos competitivos y pueda trasladar esas mejores condiciones de financiamiento a los países de la región.

Un banco con creciente protagonismo regional

Durante las últimas dos décadas, el BCIE ha financiado aproximadamente la mitad de los recursos provenientes de la banca multilateral destinados a Centroamérica, consolidándose como uno de los principales motores financieros del desarrollo regional. En los últimos meses, la institución también ha acelerado una agenda orientada a diversificar sus fuentes de financiamiento y fortalecer su perfil internacional. Entre esas iniciativas destacan la emisión de su primer Bono de Naturaleza, acuerdos de cooperación financiera con otros organismos multilaterales como CAF y una estrategia para ampliar su participación en proyectos de integración regional.

La presidenta ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, afirmó que las decisiones adoptadas "sientan las bases del BCIE de los próximos 20 o 30 años", con una institución "transparente, rigurosa técnicamente, eficiente en el uso de los recursos y enfocada en ser el verdadero motor de transformación positiva" de los países miembros.

Más capacidad para financiar el desarrollo