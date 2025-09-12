¿Paramount Skydance busca hacerse de Warner Bros Discovery? esto publica WSJ

POR EFE

El conglomerado de medios Paramount Skydance, fruto de una reciente fusión, estudia comprar a su rival Warner Bros Discovery en su totalidad, según publicó este jueves The Wall Street Journal (WSJ).

El WSJ, que cita fuentes conocedoras del asunto, indica que la oferta de puja Paramount Discovery no está definida, no se ha entregado y puede no salir adelante, pero está respaldada por la fortuna del magnate Larry Ellison.

Skydance Media, dirigido por David Ellison -hijo de Larry Ellison- y Paramount Global cerraron el 7 agosto su fusión, consolidando la adquisición de uno de los estudios más emblemáticos de Hollywood tras más de un año de negociaciones.