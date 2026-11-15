Carlos Colom: una frustración que se convirtió en acción

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Carlos Colom es Director de Energía e Infraestructura de Grupo IDC, donde lideró la estructuración y el desarrollo de la carretera Xochi, Corredor de las Flores, en Guatemala. Lo que comenzó como una frustración familiar se convirtió en un proyecto vial que hoy conecta comunidades y agiliza el tránsito en e país centroamericano.

Por: José Barrera - Estrategia & Negocios Carlos Colom no imaginó que un viaje familiar terminaría marcando el inicio de un emblemático proyecto vial en Guatemala. Después de recorrer alrededor de 140 kilómetros hacia un parque del suroccidente de Guatemala, su familia enfrentó una última prueba: avanzar 40 kilómetros en aproximadamente tres horas debido al tráfico. La experiencia fue más que un contratiempo. Para Colom, reveló la dimensión de un problema que el país había comenzado a aceptar como normal. De regreso, decidió actuar.

Le pidió a uno de los ingenieros que trabajaba con él estudiar la viabilidad de obtener más de 30 kilómetros de derechos de vía para construir una carretera alternativa. Así comenzó, hace cerca de ocho años, el sueño de Xochi, Corredor de Las Flores.

Paciencia, diálogo y visión de beneficio colectivo

Convertir esa idea en realidad demandó paciencia, diálogo y perseverancia. El proyecto requirió más de 200 negociaciones con propietarios de terrenos pequeños, medianos y grandes. Colom asegura que la transparencia fue determinante: explicó desde el inicio que la tierra sería utilizada para construir una autopista y ofreció tres alternativas: convertirse en accionistas mediante el aporte del terreno, recibir tierra a cambio o venderla a valores de mercado.

El resultado fue una obra que redujo significativamente los tiempos de traslado. Pero el impacto no se mide únicamente en minutos ahorrados. También está en la posibilidad de planificar, conectar comunidades, facilitar el movimiento de mercancías y recuperar parte de la calidad de vida perdida entre largas esperas. El proyecto cuenta con más de 700 inversionistas, muchos de ellos de la zona y más de la mitad mujeres. Para Colom, esa participación representa una verdadera democratización del capital y una oportunidad para que más personas formen parte de proyectos de largo plazo.