Centroamérica: Cuando independencia es crear oportunidades desde adentro

Centroamérica & Mundo

A 205 años de la independencia de cinco países centroamericanos, la región enfrenta una nueva conquista: construir las condiciones para que quedarse, invertir y producir sea una decisión posible. Infraestructura, tecnología, inclusión y liderazgo local comienzan a transformar esa aspiración en proyectos concretos.

Por: Revistaeyn.com Cada 15 de septiembre, las banderas vuelven a las calles de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. La fecha recuerda el momento en que estos países comenzaron a decidir su propio destino. Más de dos siglos después, la independencia adquiere una dimensión cotidiana y urgente: la capacidad de generar oportunidades desde adentro. Durante décadas, Centroamérica aprendió a medir el costo de las oportunidades que no podía ofrecer. Millones de personas emigraron en busca de empleos, seguridad y horizontes que no encontraron en sus países. Desde el exterior, sus remesas se convirtieron en un soporte fundamental para las familias y para las economías del istmo. Ese aporte continúa siendo vital. Sin embargo, en 2026 comienza a dibujarse otra historia: una región que intenta crear una parte mayor de sus oportunidades dentro de sus propias fronteras. No se trata de una transformación concluida ni de ignorar las profundas brechas que persisten. La deuda pública, la pobreza, la informalidad, la inseguridad, la baja productividad y las limitaciones institucionales siguen condicionando el desarrollo. Muchos proyectos anunciados todavía deben asegurar su financiamiento y demostrar su capacidad de ejecución. La diferencia es que Centroamérica empieza a convertir esas fragilidades en una agenda de trabajo.

Infraestructura de una nueva independencia

Carreteras, puertos, aeropuertos, sistemas de transporte, energía y redes digitales están ocupando un lugar central en las prioridades regionales. Son activos que pueden reducir costos, conectar comunidades, atraer inversiones y ampliar el espacio en el que empresas y personas toman sus decisiones. Guatemala puso en marcha proyectos viales, ferroviarios, logísticos y portuarios. Panamá avanza con inversiones de gran escala alrededor del Canal, su sistema de transporte y su plataforma energética. El Salvador articula su infraestructura aeroportuaria con actividades como el mantenimiento aeronáutico, el turismo y los servicios exportables. Costa Rica amplía su conectividad aérea y digital. A escala regional, Cargo Pass propone integrar infraestructura, tecnología, trazabilidad y procesos fronterizos en el corredor por el que circula cerca del 70 % de la carga centroamericana. Su importancia trasciende los US$130 millones de inversión inicial previstos: plantea que la competitividad deje de medirse únicamente por país. Porque una carretera pierde valor si la carga queda detenida en una frontera. Un puerto ampliado sirve de poco sin vías secundarias, electricidad confiable, seguridad y aduanas digitales. La independencia económica de la región también dependerá de su capacidad para actuar como un territorio conectado.

Decidir quedarse, invertir y transformar

Las oportunidades no se construyen solo mediante grandes obras. También nacen cuando alguien observa un problema cercano y decide convertirlo en una solución. José Luis Barreto, cofundador y CEO de Real Tokn, trabaja para modernizar el acceso al capital desde El Salvador. Su empresa impulsa la tokenización regulada de activos reales y ya ha completado emisiones públicas y privadas vinculadas con proyectos empresariales. Su apuesta demuestra que la innovación financiera desarrollada en Centroamérica puede movilizar recursos hacia compañías y proyectos de la propia región. En Guatemala, Carlos Colom transformó una frustración familiar en Xochi, Corredor de las Flores. Después de tardar cerca de tres horas en recorrer apenas 40 kilómetros, decidió estudiar una alternativa. El proyecto demandó años de negociaciones, diálogo con propietarios y perseverancia. Hoy conecta comunidades, agiliza el tránsito y reúne a más de 700 inversionistas, muchos de ellos de la zona y más de la mitad mujeres. Desde Costa Rica, Stephanie Sheehy amplió el significado de oportunidad al colocar la inclusión en el centro del turismo. A través de Il Viaggio Travel y la Red Costarricense de Turismo Accesible, ha trabajado para eliminar barreras físicas, sensoriales y cognitivas. Su labor contribuyó a crear estándares, adaptar destinos e impulsar una legislación pionera para que viajar y disfrutar del país sea un derecho posible para todas las personas. Son historias distintas, pero comparten una convicción: los problemas de la región no tienen que ser aceptados como parte inevitable de su realidad. Pueden convertirse en puntos de partida para innovar, conectar, incluir y producir.