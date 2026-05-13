CathX Medical apuesta por Costa Rica para nueva planta en la región

“Nos enorgullece expandir nuestra presencia operativa global con esta nueva instalación en Costa Rica”, señaló Paddy O’Brien, CEO de Zeus. “Esta inversión refuerza nuestro compromiso con la innovación, la calidad y las alianzas de largo plazo. Además, fortalece nuestra capacidad para apoyar tecnologías complejas de catéteres y ampliar nuestra presencia más cerca de los clientes y mercados de dispositivos médicos a los que servimos. También refleja nuestra confianza en el talento de la región, sus capacidades de manufactura avanzada y su importancia estratégica a largo plazo”.

El objetivo es fortalecer la continuidad de la manufactura a largo plazo y ampliando el apoyo a clientes que desarrollan próximas generaciones de dispositivos médicos.

La multinacional de origen estadounidense CathX Medical , una división de la empresa Zeus Medical, establecerá en Costa Rica una nueva planta para el diseño, desarrollo y manufactura de subensambles para catéteres complejos -dispositivos médicos mínimamente invasivos utilizados en una amplia variedad de procedimientos clínicos, desde el tratamiento de derrames cerebrales hasta la corrección de arritmias cardíacas-.

Con esta nueva instalación, la cual se ubicará en Zona Franca La Lima, en Cartago, CathX Medical proyecta generar más de 100 nuevos empleos durante sus primeros tres años de operación.

Se espera que la nueva planta esté operativa durante el segundo trimestre de 2027.

La nueva planta de CathX Medical en el país abarcará un área 3.000 metros cuadrados y abrirá posiciones en áreas de ingeniería, puestos técnicos y operativos, con énfasis en perfiles con conocimiento y experiencia en procesos de extrusión, trenzado y ensamblaje complejo de catéteres.

“La decisión de Zeus Medical de establecer una nueva operación en Costa Rica a través de su división CathX Medical responde al talento técnico y la experiencia productiva que distinguen a nuestro ecosistema de ciencias de la vida”, señaló la Ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos.

Por su parte, la Gerente General de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), Laura López, destacó que, “Costa Rica continúa consolidándose como un hub de dispositivos médicos y atrayendo inversiones que aportan valor agregado y empleo"

El ecosistema de ciencias de la vida está conformado hoy por más de 100 empresas, así como a la experiencia acumulada en procesos de manufactura avanzada que "posicionan a Costa Rica como un socio estratégico para este tipo de operaciones. Estas condiciones nos permiten evolucionar hacia procesos cada vez más sofisticados y de mayor valor agregado”, apuntó la funcionaria.