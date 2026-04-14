Switchback Medical llega a Costa Rica para producción de dispositivos médicos

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En esta primera etapa, la operación se enfocará en el desarrollo de procesos de extrusión termoplástica -utilizados para fabricar piezas plásticas de alta precisión- y en la producción de componentes críticos.

Por revistaeyn.com La compañía estadounidense Switchback Medical, especializada en el diseño y manufactura por contrato de dispositivos médicos, anunció que ocupará una planta de más de 1.600 m2 en Coyol Free Zone, en Costa Rica, como parte de la expansión de sus capacidades globales de manufactura y desarrollo de estos componentes. Esta instalación representa el primer paso operativo de la estrategia de expansión de Switchback Medical en Costa Rica, que se suma a la construcción de una nueva planta de mayores proporciones en Evolution Free Zone, en Grecia, proyectada para iniciar operaciones en 2027.

“La nueva planta que ocuparemos en El Coyol nos permitirá entregar rápidamente componentes críticos como extrusiones, ejes trenzados y otros, mientras avanzamos en el desarrollo de nuestra planta en Evolution, que funcionará como el sitio principal de ensamblaje en Costa Rica”, señaló Brady Hatcher, CEO de Switchback Medical. La instalación en El Coyol contará con un cuarto limpio de aproximadamente 350 m2 y estará orientada a la producción de componentes para dispositivos médicos, con la posibilidad de ampliar sus capacidades al largo plazo. En esta primera etapa, la operación se enfocará en el desarrollo de procesos de extrusión termoplástica -utilizados para fabricar piezas plásticas de alta precisión- y en la producción de componentes críticos. La compañía iniciará de inmediato los procesos de desarrollo y transferencia de producto, mientras que la manufactura y la certificación ISO 13485 están previstas para concretarse en el transcurso de este mismo año.