Switchback Medical llega a Costa Rica para producción de dispositivos médicos

Por revistaeyn.com
La compañía estadounidense Switchback Medical, especializada en el diseño y manufactura por contrato de dispositivos médicos, anunció que ocupará una planta de más de 1.600 m2 en Coyol Free Zone, en Costa Rica, como parte de la expansión de sus capacidades globales de manufactura y desarrollo de estos componentes.
Esta instalación representa el primer paso operativo de la estrategia de expansión de Switchback Medical en Costa Rica, que se suma a la construcción de una nueva planta de mayores proporciones en Evolution Free Zone, en Grecia, proyectada para iniciar operaciones en 2027.
“La nueva planta que ocuparemos en El Coyol nos permitirá entregar rápidamente componentes críticos como extrusiones, ejes trenzados y otros, mientras avanzamos en el desarrollo de nuestra planta en Evolution, que funcionará como el sitio principal de ensamblaje en Costa Rica”, señaló Brady Hatcher, CEO de Switchback Medical.
La instalación en El Coyol contará con un cuarto limpio de aproximadamente 350 m2 y estará orientada a la producción de componentes para dispositivos médicos, con la posibilidad de ampliar sus capacidades al largo plazo.
En esta primera etapa, la operación se enfocará en el desarrollo de procesos de extrusión termoplástica -utilizados para fabricar piezas plásticas de alta precisión- y en la producción de componentes críticos.
La compañía iniciará de inmediato los procesos de desarrollo y transferencia de producto, mientras que la manufactura y la certificación ISO 13485 están previstas para concretarse en el transcurso de este mismo año.
“El anuncio realizado por la compañía estadounidense Switchback Medical refleja la confianza que tienen las empresas globales en las capacidades que ofrece Costa Rica para desarrollar manufactura avanzada en el sector de ciencias de la vida. ”, señaló el Ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar Rivera.
“Costa Rica ha consolidado un ecosistema de dispositivos médicos altamente competitivo, que en 2025 lideró las exportaciones del país con una participación del 31 %, reflejo de la sofisticación y el valor agregado que este sector aporta a nuestra economía. El caso de Switchback Medical, se suma a este crecimiento, en un entorno que combina condiciones atractivas para operar, talento humano especializado y una ubicación estratégica cerca del mercado estadounidense”, indicó Laura López, Gerente General de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER).
Switchback Medical aprovechará su experiencia en diseño para brindar soporte ágil a equipos locales de investigación y desarrollo, contribuyendo a acelerar la innovación en la industria.
A lo largo de la próxima década, se espera que tanto la planta de Switchback Medical en Coyol Free Zone como la de Evolution Free Zone amplíen el rol de la compañía en la manufactura de dispositivos intervencionistas, incorporando nuevos programas de desarrollo, transferencias de producción y operaciones a mayor escala.