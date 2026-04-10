Industria de dispositivos médicos abre 350 oportunidades de empleo en Costa Rica

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Las posiciones incluyen beneficios como transporte subsidiado, cobertura de hasta el 70 % de alimentación, contratos por tiempo indefinido y esquemas de trabajo en turnos, señala ManpowerGroup.

Por revistaeyn.com ManpowerGroup anunció la apertura de 350 vacantes en el sector de manufactura de dispositivos médicos en Costa Rica, una industria que continúa generando oportunidades laborales formales y sostenibles para distintos perfiles. Las posiciones están orientadas a personas interesadas en integrarse a procesos productivos en áreas como preparación de materiales, manufactura, inspección y control de calidad, bajo estándares internacionales como GMP (Good Manufacturing Practices) y GDP (Good Documentation Practices).

Estas oportunidades no requieren experiencia previa obligatoria, lo que amplía el acceso al empleo para quienes buscan incorporarse o reinsertarse en el mercado laboral. Entre los requisitos principales se encuentran contar con primaria completa, tener la capacidad de leer, entender y ejecutar procedimientos, así como estar cursando estudios de educación secundaria.