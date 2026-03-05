Informe: Nueve de cada 10 empresas refuerzan su seguridad para usar IA

El Estudio de Referencia sobre Datos y Privacidad 2026 de Cisco, basado en una encuesta a 5.200 profesionales de tecnología y seguridad en 12 países, muestra que la expansión de la IA está transformando la forma en que las organizaciones gestionan sus datos.

La adopción acelerada de la inteligencia artificial está obligando a las empresas a reforzar la protección de sus datos. Un estudio global de Cisco revela que las organizaciones están fortaleciendo sus programas de privacidad para desarrollar soluciones de IA de forma segura y generar confianza entre clientes y usuarios..

Según el informe, el 90 % de las empresas ha ampliado sus programas de privacidad y el 93 % planea aumentar sus inversiones para enfrentar los nuevos retos asociados al uso de inteligencia artificial.

Además, el 38 % de las organizaciones invirtió al menos US$5 millones en privacidad durante el último año, frente al 14 % que reportaba este nivel de inversión en 2024.

Privacidad: un habilitador para la innovación con IA

El estudio revela que la privacidad ya no se percibe únicamente como un requisito regulatorio, sino como un elemento clave para impulsar la innovación con inteligencia artificial.

● Un 96 % de las organizaciones considera que los marcos sólidos de privacidad facilitan la innovación y el desarrollo de soluciones de IA.

● 95 % afirma que la privacidad es fundamental para generar confianza en los servicios impulsados por inteligencia artificial.

“La inteligencia artificial está transformando la forma en que las organizaciones gestionan sus datos. Para escalar la innovación con IA, las empresas necesitan marcos sólidos de privacidad que permitan proteger la información y mantener la confianza”, señaló Jen Yokoyama, vicepresidenta senior de Innovación Legal y Estrategia en Cisco.

El desafío: acceso a datos de calidad

A pesar del avance en programas de privacidad, muchas organizaciones aún enfrentan retos para aprovechar sus datos de manera efectiva. El estudio señala que el 65 % de las empresas tiene dificultades para acceder de forma eficiente a datos relevantes y de alta calidad, un factor clave para el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial confiables.