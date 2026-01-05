Chevron se dispara en Wall Street tras planes de Trump de reinvertir en Venezuela

Empresas & Management

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, explicó que, uno de los objetivos del Gobierno Trump, mientras dirige Venezuela será refinar el crudo pesado del país caribeño en las refinerías estadounidenses, lo que podría alterar el precio del petróleo.

Por Agencia EFE La petrolera estadounidense Chevron se disparaba un 5 % en Wall Street tras conocerse los planes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de controlar Venezuela y reactivar la industria petrolera de ese país. Un par de horas antes del cierre de la bolsa, en la primera sesión tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una operación militar de EEUU el sábado, Chevron subía un 5,73 %, ConocoPhillips un 3,54 % y ExxonMobil un 2,32 %.

Mientras, SLB, una tecnológica dedicada a dar servicios en los yacimientos de petróleo y gas, se disparaba casi un 12 %. Trump afirmó que su Gobierno se hará cargo de dirigir Venezuela hasta que haya una transición política y afirmó que las grandes compañías petroleras estadounidenses invertirán "miles de millones de dólares para reparar la infraestructura". El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, explicó que, uno de los objetivos del Gobierno Trump, mientras dirige Venezuela será refinar el crudo pesado del país caribeño en las refinerías estadounidenses, lo que podría alterar el precio del petróleo. El Gobierno de EEUU ha ofrecido a las petroleras de su país recuperar activos decomisados por Venezuela a cambio de que inviertan en la reactivación de la industria petrolera de ese país venezolano, según fuentes citadas por Político.