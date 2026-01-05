Precio del oro, bitcoin y petróleo suben tras la intervención de EEUU en Venezuela

El oro y el bitcoin comienzan la segunda semana de 2026 con una subida del 2,28 % y 1,36 %, respectivamente, tras el ataque de Estados Unidos en Venezuela este fin de semana.

La cotización de la onza troy de oro, según datos de Bloomberg recogidos por EFE, se negociaba a US$4.431,20, con una subida del 2,28 %, respecto al cierre del viernes.

Para Renta 4, "hoy los mercados están poniendo en precio principalmente las noticias acontecidas durante el fin de semana y en relación con los acontecimientos en Venezuela", aunque han comentado que parece que la llegada a la presidencia de Delcy Rodríguez tras la detención de Maduro "no parece un cambio radical de gobierno".

La plata continuaba su tendencia alcista y se negociaba a US$75,79 dólares con un repunte del 4,08 % respecto al cierre del viernes.

Por su parte, el bitcoin gana el 1,31 %, hasta US$92.437,44.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía un 1,45 %, hasta US$58,15 el barril, dos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que Washington gobernará en Venezuela e invertirá en la industria petrolera nacional.

Los contratos de futuros del WTI para entrega en febrero subieron US$0,72 con respecto al dato anterior.

La subida del valor del crudo se enmarca dentro de la crisis entre EEUU y Venezuela -el país con mayores reservas de petróleo del mundo, según la OPEP- tras la detención de Maduro en Caracas y su posterior traslado a Nueva York para ser juzgado ante los tribunales estadounidenses.

Trump avanzó en una rueda de prensa posterior que será su Administración la que se haga cargo de dirigir Venezuela hasta que haya una transición política y afirmó que tras las grandes compañías petroleras estadounidenses invertirán "miles de millones de dólares para reparar la infraestructura petrolera".