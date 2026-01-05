Bolsas de valores logran máximos históricos tras ataque de EEUU a Venezuela

Empresas & Management

Por Agencia EFE El ataque de Estados Unidos a Venezuela no ha impedido que varias de las grandes bolsas en el mundo hayan registrado máximos históricos con subidas cuantiosas, según datos del mercado. Es el caso de Wall Street, donde el índice Dow Jones de Industriales subía el 1,4 % al cierre europeo, o de las bolsas de Fráncfort, que ganó el 1,34 %, Londres, con un alza del 0,54 % o Madrid, que repuntó el 0,7 %.

En Europa también destacaron las ganancias del 1,04 % de Milán, que se situaba en precios desconocidos en un cuarto de siglo, en niveles de diciembre de 2000, en tanto que París cerró a cien puntos de su máximos histórico del pasado mes de noviembre con una subida del 0,2 %. Esta mañana en Asia algunas plazas también acabaron en máximos históricos, como Seúl, que ganó el 3,43 % por el impulso del sector tecnológico, o Tokio, que subió el 2,1 % después de aumentar la actividad manufacturera en Japón en diciembre y salir del terreno contractivo. Shanghái avanzó el 1,38 % tras la leve caída de la actividad en el sector servicios chino en diciembre, y Hong Kong, el 0,03 %. Los avances de esta jornada se producían a pesar de la incertidumbre causada en la escena geopolítica por el ataque de Estados Unidos a Venezuela el pasado fin de semana, que para muchos analistas apenas ha tenido repercusión en el mercado por la limitada relevancia del país caribeño en la escena internacional. Sin embargo, otros expertos han comentado que este tipo de intervenciones podrían repetirse y generar mayores tensiones, aunque en este caso no hayan suscitado la adopción de represalias por el resto de las grandes potencias mundiales, como China, la Unión Europea o Rusia.