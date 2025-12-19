Banco Mundial aprueba un crédito de US$500 millones a Panamá para gestión fiscal

Centroamérica & Mundo

Por Agencia EFE El Grupo Banco Mundial informó que aprobó un crédito de US$500 millones a Panamá, así como dos instrumentos de garantías para respaldar hasta US$1.400 millones de un préstamo comercial, todo el con el fin de fortalecer la sostenibilidad fiscal y facilitar la movilización de inversión privada. El Préstamo de Políticas de Desarrollo para la Gestión Fiscal y el Crecimiento por US$500 millones tiene un plazo de 25 años e incluye un período de gracia de dos años.

Está destinado a apoyar reformas estructurales "clave" para impulsar la inversión, como la actualización de la Ley de Responsabilidad Fiscal, el fortalecimiento del sistema de pensiones, la mejora de la administración tributaria y el desarrollo del mercado local de deuda, entre otros. Por su parte, las dos garantías respaldan un préstamo comercial de hasta US$1.400 millones, cubriendo el 95 % del crédito y los intereses, lo que abre a Panamá el acceso a recursos financieros en condiciones más favorables, genera ahorros fiscales y fortalece la gestión de la deuda pública. Se trata de una Garantía Basada en Políticas del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por US$600 millones, y una Garantía de Obligaciones Financieras Soberanas de segundo nivel de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), por el monto que reste. "Al combinar una garantía basada en políticas del Banco Mundial con la garantía de segundo nivel de MIGA, estamos ayudando a reducir los costos de financiamiento del país y apoyándolo en su camino hacia la sostenibilidad fiscal, lo que beneficiará a toda la población a largo plazo", afirmó la directora del Grupo de Instituciones Financieras de MIGA, Ariane Di lorio.